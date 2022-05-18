Банк Англии признался в беспомощности перед инфляцией

Издание Suddeutsche Zeitung сообщает о росте цен на продовольствие в Великобритании.
Глава Банка Англии Эндрю Бейли предупредил об апокалиптическом росте цен на продукты питания из-за событий на Украине. Он доложил британскому парламенту, что украинцы обладают серьезными запасами зерна, но не могут их экспортировать.
В марте цены на продукты питания в Великобритании выросли на 5,9%, причем эксперты ожидают дальнейшего роста. Украинский фактор действительно играет роль: Киев был важным игроком на рынках зерна и подсолнечного масла.
Банк Англии считает, что рост цен на продовольствие и энергоресурсы повысит инфляцию, а это затем ударит по заработкам британцев. Инфляция в Великобритании находится в районе 7% и в ближайшее время может дойти до 10,25%.
Ситуация ударит по широким массам: многие британцы скатятся в долги и бедность.
Бейли оправдывает пассивность Банка Англии тем, что украинский кризис непредсказуем, и подтвердил беспомощность регулятора в борьбе с ростом инфляции, хотя проблемы в стране начались еще летом 2021 года из-за ее неготовности к новым ценам на газ.
На этом фоне замминистра внутренних дел Великобритании Рэйчел Маклин посоветовала британцам, испытывающим трудности из-за роста стоимости жизни, больше работать или перейти на более высокооплачиваемую службу.