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Новости В Мире Банк Англии признался в беспомощности перед инфляцией
Фото: https://www.artfile.ru/

Банк Англии признался в беспомощности перед инфляцией

Виктория Христова Май 18, 2022 В Мире, Новости, Финансы, Экономика Комментарии к записи Банк Англии признался в беспомощности перед инфляцией отключены 12 Просмотров

Глава Банка Англии Эндрю Бейли предупредил об апокалиптическом росте цен на продукты питания из-за событий на Украине. Он доложил британскому парламенту, что украинцы обладают серьезными запасами зерна, но не могут их экспортировать.

Издание Suddeutsche Zeitung сообщает о росте цен на продовольствие в Великобритании.

Глава Банка Англии Эндрю Бейли предупредил об апокалиптическом росте цен на продукты питания из-за событий на Украине. Он доложил британскому парламенту, что украинцы обладают серьезными запасами зерна, но не могут их экспортировать.

«Это большая проблема для Украины и развивающихся стран. Я апокалиптичен в оценках, у нас большие трудности», – заявил Бейли в интервью британским СМИ.

В марте цены на продукты питания в Великобритании выросли на 5,9%, причем эксперты ожидают дальнейшего роста. Украинский фактор действительно играет роль: Киев был важным игроком на рынках зерна и подсолнечного масла.

Банк Англии считает, что рост цен на продовольствие и энергоресурсы повысит инфляцию, а это затем ударит по заработкам британцев. Инфляция в Великобритании находится в районе 7% и в ближайшее время может дойти до 10,25%.

Ситуация ударит по широким массам: многие британцы скатятся в долги и бедность.

Бейли оправдывает пассивность Банка Англии тем, что украинский кризис непредсказуем, и подтвердил беспомощность регулятора в борьбе с ростом инфляции, хотя проблемы в стране начались еще летом 2021 года из-за ее неготовности к новым ценам на газ.

На этом фоне замминистра внутренних дел Великобритании Рэйчел Маклин посоветовала британцам, испытывающим трудности из-за роста стоимости жизни, больше работать или перейти на более высокооплачиваемую службу.

 

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