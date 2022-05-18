Банк Англии признался в беспомощности перед инфляцией

Банк Англии считает, что рост цен на продовольствие и энергоресурсы повысит инфляцию, а это затем ударит по заработкам британцев. Инфляция в Великобритании находится в районе 7% и в ближайшее время может дойти до 10,25%.

Ситуация ударит по широким массам: многие британцы скатятся в долги и бедность.

Бейли оправдывает пассивность Банка Англии тем, что украинский кризис непредсказуем, и подтвердил беспомощность регулятора в борьбе с ростом инфляции, хотя проблемы в стране начались еще летом 2021 года из-за ее неготовности к новым ценам на газ.

На этом фоне замминистра внутренних дел Великобритании Рэйчел Маклин посоветовала британцам, испытывающим трудности из-за роста стоимости жизни, больше работать или перейти на более высокооплачиваемую службу.