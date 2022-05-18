Uber взимает дополнительную плату за сервис

Компания ввела дополнительную оплату два месяца назад, когда в городе впервые начали расти цены на газ. В начале марта автомобилисты были поражены средней ценой в 1,86 доллара за литр.

Рекордно высокие расходы на топливо бьют по кошелькам монреальских автомобилистов, и конца этому не видно. Для водителей-курьеров последствия особенно остры — и это означает, что клиенты Uber и Uber Eats вскоре могут увидеть повышение тарифов, чтобы снизить финансовую нагрузку на работников, зависящих от газа.

“Наша временная надбавка за топливо остается в силе. Мы продолжим следить за ситуацией с ценами на газ в ближайшие недели и, возможно, внесем изменения в надбавку”, – сообщил менеджер по связям с общественностью Uber в Квебеке Джонатан Хэмел.

Компания ввела дополнительную оплату два месяца назад, когда в городе впервые начали расти цены на газ. В начале марта автомобилисты были поражены средней ценой в 1,86 доллара за литр. В ответ Uber добавил надбавку в размере 0,50 доллара за каждую поездку и 0,35 доллара за каждую доставку, при этом 100% сборов идут непосредственно водителям.

Uber заверил пользователей сервиса, что доплаты за топливо носят временный характер и продлятся 60 дней. Однако с понедельника цены на бензонасосы взлетели до 2,15 доллара за литр неэтилированного бензина, а ко вторнику некоторые заправочные станции еще взимали на 2 цента больше за литр.

Тем временем некоторые водители райдшеров к югу от границы обращаются к Uber с просьбой помочь покрыть расходы, связанные с ростом расходов на газ. “Повысьте тарифы, которые платит клиент, чтобы помочь водителям справиться с растущими ценами на бензин”, – говорится в обращении создателя петиции Холли Рубино.

“Компании также могут взимать меньшую комиссию с тарифов, и нам следует платить за наш пробег, чтобы забрать клиента с того момента, когда мы приняли его запрос, до того момента, когда мы высадили его в нужном месте”.

Сайт мониторинга цен Gas Wizard прогнозирует, что к среде средняя цена в Монреале составит 2,16 доллара за литр.