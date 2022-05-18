Открытие Каннского кинофестиваля. Уже в семьдесят пятый раз

Каннский кинофестиваль отмечает 75 лет со дня рождения. Патриарх кинофестивалей чувствует себя хорошо
17 мая открылся Каннский кинофестиваль, который радует кинозрителей вот уже 75 лет. Никто не оспаривает тот факт, что этот фестиваль вот уже много лет назад стал главным событием в мире мирового кино. За три четверти века случалось всякое – во время Второй мировой он закрывался, в 1968 году юные революционеры сорвали его проведение, но что Канны считаются мерилом мастерства в мире мирового кино, никто не спорит. И это при том, что весь мир наблюдает за, наверно, печальной традицией – кинофестивали постепенно исчезают, что и понятно – новые технологии позволяют смотреть кино, развалившись в собственном уютном кресле в гостиной своего дома, а новости из мира кино приходят в каждую семью со скоростью света. Даже такие гиганты киномира, как раздача премий Оскара или покрытый славой Монреальский кинофестиваль утратили своё былое значение, а интерес к ним гаснет.
Тем не менее, Канны остаются на плаву. Пока, во всяком случае.
Итак, официальное открытие состоялось во вторник, 17 мая. Провела церемонию открытия бельгийская актриса Вирджиния Эфира (Virginia Efira), а на красную дорожку фестиваля ступили десятки известнейших европейских, и не только европейских, актёров.
На церемонии открытия был вручён почётный приз за вклад в киноискусство американскому актёру Форесту Уайтекеру (Forest Whitaker). Были исполнены несколько замечательных музыкальных произведений, но всеобщее внимание привлекло выступление украинского президента Володимира Зеленского, который обратился к присутствующим в прямой передаче из Киева. Зеленский, в своём коротком выступлении упомянул о роли кино, сослался на известные фильмы “Диктатор” (фильм Чарли Чаплина) и “Апокалипсис сегодня” (фильм Копполы) и выразил надежду на установление мира. Как правило, руководители стран не получают слово на кинофестивале в Каннах, и обращение Володимира Зеленского стало исключением, подчеркнувшим отношение кинодеятелей к происходящим событиям. Выступление президента Украины было встречено овациями, все пристутствующие встали и аплодировали стоя.
Фестиваль продлится до 28 мая, когда будут розданы все призы, а все кинозвёзды (по меньшей мере, многие из них) получат возможность себя показать и на других посмотреть.
На открытии был показан фильм “Стоп!” (Coupez!) французского кинорежиссёра литовского происхождения Мишеля Хазанавичуса (Michel Hazanavicius). Это комедия о зомби. Пикантность факту премьерной картины придаёт тот факт, что первоначально фильм о нашествии зомби назывался “Z”, но режиссёр решил сменить название картины, не желая, как он сам сказал, чтобы его “комедийная работа ассоциировалась с отвратительными символами, ставшими частью нашего мира”.
В программе фестиваля участвует фильм Топ Ган – 2 с Томом Крузом в гланвой роли, но фильм будет показан вне конкурса.
Среди конкурсных картин есть и картина российского кинорежиссёра Кирилла Серебренникова “Жена Чайковского”. Серебренников выступает против войны в Украине, но и до войны он подвергался уголовным преследованиям в России. Согласно официальным версия следствия, он был виновен в финансовых злопупотреблениях, но многие считают, что власти использовуали уже традиционную схему давления по принципу “был бы человек, а дело найдётся”, обвиняя политических противников в различных преступлениях, не связанных с политикой.
А 19 и 20 мая на фестивале состоятся показы документального фильма о боевых в Украине «Мариуполис 2» («Mariupolis 2»). Это картина, снятая режиссёром Мантасом Кведаравичюсом, который погиб во время сражения за Мариуполь. Подруга погибшего режиссёра Анна Билоброва, на глазах которой режиссёр и был убит, смонтировала отснятый материал вместе с помощницей Дуней Сичовой.
Как видим, нынешний Каннский фестиваль проходит под знаком Украины, но в программе десятки фильмов из самых разных стран мира.