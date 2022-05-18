Открытие Каннского кинофестиваля. Уже в семьдесят пятый раз

Каннский кинофестиваль отмечает 75 лет со дня рождения. Патриарх кинофестивалей чувствует себя хорошо

Фестиваль в Каннах открыт. Праздник в мире кино в разгаре.

17 мая открылся Каннский кинофестиваль, который радует кинозрителей вот уже 75 лет. Никто не оспаривает тот факт, что этот фестиваль вот уже много лет назад стал главным событием в мире мирового кино. За три четверти века случалось всякое – во время Второй мировой он закрывался, в 1968 году юные революционеры сорвали его проведение, но что Канны считаются мерилом мастерства в мире мирового кино, никто не спорит. И это при том, что весь мир наблюдает за, наверно, печальной традицией – кинофестивали постепенно исчезают, что и понятно – новые технологии позволяют смотреть кино, развалившись в собственном уютном кресле в гостиной своего дома, а новости из мира кино приходят в каждую семью со скоростью света. Даже такие гиганты киномира, как раздача премий Оскара или покрытый славой Монреальский кинофестиваль утратили своё былое значение, а интерес к ним гаснет.

Тем не менее, Канны остаются на плаву. Пока, во всяком случае.

Итак, официальное открытие состоялось во вторник, 17 мая. Провела церемонию открытия бельгийская актриса Вирджиния Эфира (Virginia Efira), а на красную дорожку фестиваля ступили десятки известнейших европейских, и не только европейских, актёров.

На церемонии открытия был вручён почётный приз за вклад в киноискусство американскому актёру Форесту Уайтекеру (Forest Whitaker). Были исполнены несколько замечательных музыкальных произведений, но всеобщее внимание привлекло выступление украинского президента Володимира Зеленского, который обратился к присутствующим в прямой передаче из Киева. Зеленский, в своём коротком выступлении упомянул о роли кино, сослался на известные фильмы “Диктатор” (фильм Чарли Чаплина) и “Апокалипсис сегодня” (фильм Копполы) и выразил надежду на установление мира. Как правило, руководители стран не получают слово на кинофестивале в Каннах, и обращение Володимира Зеленского стало исключением, подчеркнувшим отношение кинодеятелей к происходящим событиям. Выступление президента Украины было встречено овациями, все пристутствующие встали и аплодировали стоя.

Фестиваль продлится до 28 мая, когда будут розданы все призы, а все кинозвёзды (по меньшей мере, многие из них) получат возможность себя показать и на других посмотреть.

На открытии был показан фильм “Стоп!” (Coupez!) французского кинорежиссёра литовского происхождения Мишеля Хазанавичуса (Michel Hazanavicius). Это комедия о зомби. Пикантность факту премьерной картины придаёт тот факт, что первоначально фильм о нашествии зомби назывался “Z”, но режиссёр решил сменить название картины, не желая, как он сам сказал, чтобы его “комедийная работа ассоциировалась с отвратительными символами, ставшими частью нашего мира”.

В программе фестиваля участвует фильм Топ Ган – 2 с Томом Крузом в гланвой роли, но фильм будет показан вне конкурса.

Среди конкурсных картин есть и картина российского кинорежиссёра Кирилла Серебренникова “Жена Чайковского”. Серебренников выступает против войны в Украине, но и до войны он подвергался уголовным преследованиям в России. Согласно официальным версия следствия, он был виновен в финансовых злопупотреблениях, но многие считают, что власти использовуали уже традиционную схему давления по принципу “был бы человек, а дело найдётся”, обвиняя политических противников в различных преступлениях, не связанных с политикой.

А 19 и 20 мая на фестивале состоятся показы документального фильма о боевых в Украине «Мариуполис 2» («Mariupolis 2»). Это картина, снятая режиссёром Мантасом Кведаравичюсом, который погиб во время сражения за Мариуполь. Подруга погибшего режиссёра Анна Билоброва, на глазах которой режиссёр и был убит, смонтировала отснятый материал вместе с помощницей Дуней Сичовой.

Как видим, нынешний Каннский фестиваль проходит под знаком Украины, но в программе десятки фильмов из самых разных стран мира.