Индейцы Канады потребуют у Елизаветы II извинений за геноцид в интернатах

Добиваться от королевы Великобритании Елизаветы II извинений за создание в их стране католических школ-интернатов для детей индейцев, где многие подвергались дурному обращению или даже погибли, планируют представители коренных народов Канады

Добиваться от королевы Великобритании Елизаветы II извинений за создание в их стране католических школ-интернатов для детей индейцев, где многие подвергались дурному обращению или даже погибли, планируют представители коренных народов Канады, 16 мая передал телеканал CBC.

Требование об этом глава канадских метисов Кэссиди Кэрон решила передать британской королеве через ее старшего сына, принца Чарльза, который в период с 17 по 19 мая будет находиться в Канаде с визитом.

Напомним, в 2021 году были обнаружены многочисленные — суммарно более тысячи — массовые безымянные захоронения детей возле католических интернатов для индейцев, куда их насильно отправляли, разлучая с семьями. Эти находки напомнили коренному населению Канады о случаях издевательств над детьми и не позволили нынешнему премьер-министру Канады Джастину Трюдо получить парламентское большинство на выборах.

Индейские активисты стали жечь и громить католические церкви, а также добились продолжения расследования и извинений от властей страны, католической церкви в стране и папы римского. Для последнего индейская делегация на несколько дней слетала в Ватикан. Активисты продолжают пытаться добиться материальных компенсаций.