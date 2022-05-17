Чрезвычайное положение в Северной Корее в связи с Ковидом : Введён полный карантин, армия призвана на помощь

Карантинные меры в Северной Корее – за несколько дней в стране заболели Ковидом почти полтора миллиона человек.

Власти Корейской Народно-Демократической Республики (часто употребляется название “Северная Корея”) объявили во вторник, 17 мая, что в стране фактически введено чрезвычайное положение в связи с резким взлётом заражений и заболеваний короновирусом.

Официальное агенство новостей KCNA сообщило, что полтора миллиона жителей страны в понедельник, 16 мая, “ощущали повышение температуры организма и испытывали другие сложности, связанные с заболеванием Ковидом-19”. Все заболевшие выявлены в течение последних пяти дней, и нет сомнений, что число их будет резко увеличиваться. Всего в стране проживает примерно 26 миллионов жителей.

Вождь страны Ким Чен Ын выступил по радио с обращением к согражданам. Он объявил о введении полного карантина на всей территории Северной Кореи. Закрыты все учреждения, резко ограничено движение общественного транспорта, запрещены массовые мероприятия, резко ограничено посещение продуктовых магазинов и т.д. Эти меры, по словам руководителя страны, призваны остановить распространение вируса. Ким Чен Ын сообщил также, что северокорейская армия получила приказ приступить к действиям, направленным на помощь населению и в поддержании порядка. Хотя подробности, касающиеся действий военных объявлены не были, очевидно, военнослужащие будут оказывать помощь в перевозке заболевших в больницы, в уходе за ними, в распределении продовольствия, в обеспечении мер по соблюдению полного карантину.

Вождь Северной Корее признал, что жители страны, как правило, не вакцинированы, не получали должную информацию о болезни, и осудил действия ответственных лиц, которые не принимали мер в противостоянии эпидемии. Вождь не пояснил, почему страна в течение двух лет делала вид, что Ковид её не коснулся.

Согласно сообщениям властей, первый случай заболевания Ковидом был зарегистрирован всего лишь пять дней назад. И до вчерашнего дня (за четыре дня) 663 910 человек были госпитализированы, а еще у 800 тысяч отмечены характерные для Ковида симптомы, но они получают медицинскую помощь на местах.

Согласно исследованиям специалистов-медиков, система здравоохранения в Северной Корее занимает 193ье место из 195 стран, в которых были проведены соответствующие исследования. В больницах нет оборудования, нет средств для оказания помощи, массы людей получают недостаточное питание, нет лекарств, люди не вакцинированы.

Ситуация катастрофична, и, как всегда, активисты призывают сердобольных людей во всех уголках Земного шара, оказать помощь страждущим северокорейцам. Южная Корея уже высказала готовность оказать помощь северным братьям. Одновременно, спутники зафиксировали возобновление строительства ядерного реактора и подготовку к испытаниям атомного оружия (всего в Северной Корее были проведены шесть испытаний атомных бомб, последнее – в 2017 году).