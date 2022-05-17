Квебекская партия предложила установить максимальную цену на бензин – 1 доллар 60 центов

Неожиданное предложение Квебекской партии об установлении максимальной цены на бензин в размере 1 доллар 60 центов

Руководство Квебекской партии требует установления максимальных цен на бензин в размере 1 доллара 60 центов.

Руководитель Квебекской партии (Parti québécois) Пьер Сен-Пьер Пламондон (Paul Saint-Pierre Plamondon) выступил в воскресенье, 16 мая, с неожиданным предложением: правительство Квебека должно ввести мораторий на повышение цен на бензин, более того, резко снизить цену до 1 доллара и 60 центов и обязать всех поставщиков бензина соблюдать эту цену по меньшей мере в течение шести месяцев. Руквоодитель Квебекской партии подчеркнул, что даже 1.60 для населения дорого, но что его партия понимает невозможность установления более низких цен.

Хотя сама по себе идея выглядит привлекательной, те экономисты, которые тут же откликнулись на предложение, считают, что предложение нереально, так как такие жёсткие меры никак не скажутся на ценах, по которым нефтедобывающие компании поставляют бензин и другие нефтепродукты. Если максимум будет установлен, Квебек буквально в считанные дни столкнётся с нехваткой бензина, очередьми на заправках, даже с закрытием автозаправок под самыми разными предлогами.

Политики из конкурирующих партий также осудили предложение, заявив (и, скорее всего, справедливо), что предложение Квебекской партии носит сугубо рекламный характер в преддверии провинциальных выборов, которые должны состояться в начале осени.

Квебекская же партия, со своей стороны, поясняет, что при нынешних ценах (а они достигли, в среднем 2 долларов 15 центов за литр, а в отдельных районах цена на бензин вообще подскочила до 2.40) поставщики бензина получают колоссальные прибыли, тогда как все потребители – от среднего и мелкого бизнеса до обычных граждан, – вынуждены оплачивать эти прибыли из своего кармана.

Критики предложения заявляют в ответ, что высокие цены на горючее, конечно, по карману бьют, но зато люди стали меньше кататься, и народ стал рассматривать возможности совместных поездок на работу и на учёбу, особенно из удалённых районов, что улучшит экологическую обстановку, будет способствовать очищению воздуха и отвечает чаяниям активистов-экологов (Грета Тунберг, в таком случае, должна быть счастлива и аплодировать росту цен).

Более серьёзные критики считают, что частично проблему можно решить уменьшением налогов на бензин, а то и установлением нового налога на прибыль от продажи бензина. Суммы, вырученные от введения этого налога предлагается возвращать гражданам, доходы которых не выше средних (пока нет ответа на вопрос, а что же помешает компаниям добавить сумму нового налога в розничные цены на заправках).

Квебекская партия считает также, что острота проблемы с горючим снизится, если народ будет активнее покупать электрические машины. А для этого правительство должно ввести дотации на покупку таких автомобилей.

В ближайшие дни дискуссия по поводу предложения Квебекской партии усилится, в чём нет сомнений. Но насколько оно рационально, пока всё же окончитальных выводов нет. С другой стороны, можно надеяться, что в ходе дискуссии будет найдено какое-то удачное решение, которое позволит ликвидировать нынешний кризис.

Между тем, руководству Квебекской партии было бы полезно обратить внимание на то, чем закончилась попытка регулирования цен на бензин в Украине. В результате топливо исчезло. За бензином выстроились гигантские очереди, отпускают по 10-20 литров на автомобиль, а дизель вообще не достать. В реальности, благодаря различным “схемам”, цена за литр поднялась до 3 евро за литр (официально правительство зафиксировало цену на уровне примерно 1.5 евро, тогда как в соседних странах она варьируется от 1.7 до 2.5 евро). Будем надеяться, Квебек всё же будет учиться на чужих ошибках (и будем надеяться, правительство Украины сумеет решить созданный им самим кризис, которого только и не доставало в стране, ведущей тяжёлую оборонительную войну).