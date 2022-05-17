Происшествие во время рейса Монреаль-Париж

Из-за опасного поведения жителя Квебека самолёт Монреаль – Париж приземлился в Ньюфаундленде

Экипаж самолёта Air Canada был вынужден сделать посадку в Ньюфаундленде из-за опасного поведения пассажира из Квебека.

Утром в понедельник, 17 мая, полиция провинции Ньюфаундленд-и-Лабрадор задержала пассажира рейса Монреаль – Париж. Речь идёт о сорокалетнем жителе Квебека, который устроил скандал и начал дебоширить на борту самолёта сразу же после взлёта. Все попытки утихомирить нарушителя мирно не удались, и другие пассажиры были вынуждены его схватить и связать.

Экипаж самолёта принял решение совершить посадку в аэропорту Сент-Джонса, главного города провинции, где нарушитель спокойствия был передан полиции. По словам представителя провинциальных сил охраны правопорядка, пассажир будет обвинён в действиях, которые могли бы привести к серьёзным последствиям для других пассажиров самолёта и членов экипажа.

Согласно показаниям пассажиров, в полёте человек начал буянить, требовать открыть двери аппарата и немедленно выпустить его. Был ли он под действием алкоголя или каких-то препаратов, или же у него был кризис из-за болезни, предстоит выяснить следствию. Самолёт авиакомпании Аir Canada продолжил полёт после полуторачасовой стоянки.