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Общество Животные В Монреальском Биодоме родились три котенка рыси
lynx
Кошка-рысь из Биодома

В Монреальском Биодоме родились три котенка рыси

Olga Fedak Май 16, 2022 Животные, Новости Квебека и Монреаля, Общество, Хорошие новости Оставить комментарий 50 Просмотров

Перед новым годом там же родился пингвиненок редкого вида.

“Пространство для жизни” – музейный район Монреаля – сообщает о радостном пополнении в Биодоме. Трое котят рыси родились 1 мая.

Сообщается, что малыши и их мать чувствуют себя хорошо. Котята “ведут себя очень бодро”, в то время как большая кошка “внимательно следил за их потребностями, ухаживая за ними, чистя и согревая их”.

Пол малышей пока не определен. Биодом соблюдает строгий протокол, чтобы не мешать матери кормить своих детишек.

Котята будут представлены широкой публике летом. Если вам не терпиться понаблюдать за пушистым семейством, это можно сделать на странице музея в Инстаграмм.

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