Квебек готовится лечить больных галюциногенными грибами

Главное, чтобы такое “лекарство” случайно не нашли детишки.

Министерство здравоохранения Канады упростило доступ медицинских работников к псилоцибину — галлюциногенному соединению, обнаруженному в некоторых грибах.

Тем временем в Монреале передовая клиника в новой области психоделической психотерапии вот-вот станет первым медицинским учреждением в Квебеке, легально лечащим депрессию псилоцибином.

Доктор Эндрю Буй-Нгуен из клиники Mindspace by Numinus сообщил, что 5 мая его клиника получила одобрение Министерства здравоохранения Канады на оказание помощи пациенту, который прошел несколько неудачных курсов лечения депрессии.

“Существует строгая процедура проверки, — сказал Буй-Нгуен, добавив, что план медицинского страхования Квебека не покрывает такое лечение. – Мы смотрим на диагноз, историю болезни, есть ли риск зависимости, какие методы лечения уже были опробованы… Заранее должно быть проведено множество процедур, чтобы приложение было надежным”.

Министерство здравоохранения Канады 5 января восстановило свою “Программу специального доступа”, упраздненную при бывшем премьер-министре Стивене Харпере в 2013 году. Она позволяет экспертам в области здравоохранения запрашивать доступ к ограниченным препаратам, которые еще не были разрешены для продажи в стране.

До января люди могли получить доступ к психоделической психотерапии только через клинические испытания или медицинские льготы. Теперь лицензированные эксперты могут подавать заявки от имени пациентов с психическими расстройствами, такими как посттравматическое стрессовое расстройство, депрессия и тревога, но которым не помогло традиционное лечение.

Министерство сообщает, что с момента возобновления программы оно получило 15 запросов на использование псилоцибина или МДМА — психоделического препарата со стимулирующими свойствами.