День Канады не будет проводиться на Парламентском холме

В прошлом году представители коренных народов были против празднования этого дня.

Этим летом День Канады впервые за три года будет проводиться в полноценном формате. Однако основные мероприятия пройдут не на Парламентском холме.

В этом году главная сцена Дня Канады будет находиться в парке ЛеБретон Флэтс к западу от центра Оттавы. Об этом сообщили в министерстве наследия Канады. Проблема, похоже, кроется в ремонте здания Парламента.

“Проект восстановления Центрального блока означает, что главная сцена Дня Канады переезжает на новое место в самом центре столицы”, — говорится в сообщении.

Тем не менее в министерстве добавили, что “некоторые мероприятия” на Парламентском холме проходить все же будут. Однако ни подробностей, ни расписания пока нет.

Парламентский холм был местом расположения главной сцены Дня Канады более 50 лет. Зато в этом году 1 июля в LeBreton Flats среди прочих мероприятий пройдут дневная церемония и вечернее шоу. Кроме того еще одно новое место, Place des Festivals Zibi, будет “предлагать программы для всей семьи”.

Ожидается, что проект строительства центрального блока будет завершен в период с 2030 по 2031 год. Проект стоимостью 5 миллиардов долларов является крупнейшим и самым сложным проектом реставрации в истории Канады.