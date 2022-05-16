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Квебек отменяет запрет на костры

Olga Fedak Май 16, 2022 Новости Квебека и Монреаля, Общество, Природа, погода, экология Оставить комментарий 41 Просмотров

Тем более, что к нам пришли сильные дожди.

Провинциальное министерство лесов и парков сообщает, что в Квебеке снят запрет на использование открытого огня.

Запрет был введен 7 мая из-за засухи и весенней жары.

В министерстве сообщают, что в провинции все еще остаются активные пожары, однако в настоящее время они находятся под контролем.

“В настоящее время активны девять лесных пожаров, но работы по их тушению идут успешно”, — говорится в сообщении ведомства.

По данным министерства, в этом сезоне лесных пожаров больше, чем обычно: 232 пожара на площади 234,2 га.

За последние десять лет в это время года в среднем регистрируется 128 возгораний, с поражением 106,7 га.

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