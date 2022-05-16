Спад цен на рынке недвижимости: тенденция или временное затишье?

В Монреале был зафиксирован самый низкий уровень продаж за апрель с 2017 года, снизившись на 17% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

В Монреале был зафиксирован самый низкий уровень продаж за апрель с 2017 года, снизившись на 17% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

“Учитывая, что 2017 год относится к году, когда бизнес был самым умеренным за последние пять лет, этот откат свидетельствует о значительном замедлении” » – заявил в среду в своем заявлении Чарльз Брант, директор отдела анализа рынка профессиональной ассоциации брокеров недвижимости Квебека (APCIQ).

Категория жилых домов на одну семью в основном страдает от этого снижения из-за отсутствия предложения на рынке, но особенно из-за уровня цен, который сокращает количество потенциальных покупателей.

«Эта категория сильно влияет на баланс, поскольку продажи остаются на относительно стабильном уровне для кондоминиумов и plex», – отметил Брант.

Наибольшее снижение продаж было зафиксировано в Лавале (-21 %) и на северном берегу (-20 %), в то время как на острове Монреаль наблюдалось снижение на 17% по сравнению с апрелем 2021 года.

Хотя во всех категориях жилья наблюдалось снижение активности, средние цены продолжали расти. Однако ожидается, что тенденция к росту в краткосрочной перспективе исчезнет из «за»ослабления продаж и существующего процесса стабилизации листинга”.

Таким образом, средняя цена на одну семью достигла 580 000 долларов (+16%), стоимость кондоминиумов составляет 410 000 долларов (+15%), а небольшая недвижимость составила 780 000 долларов (+14 %).

Ситуация не такая, как в RMR Квебека, где продажи в апреле оставались на высоком уровне, что привело к падению числа действующих предложений.

«Там было зафиксировано увеличение средней цены на 17%, чего никогда не было с тех пор, как система брокеров по недвижимости Centris собирала рыночные данные», – отметил Брант.

Разница между двумя городами может быть объяснена средней ценой проживания в Квебеке, которая намного ниже, чем в Монреале, при эквивалентном среднем уровне доходов домохозяйств.

Продажи жилья по-прежнему снизились на 11% по сравнению с апрелем 2021 года, но остаются на исторически высоком уровне с 963 продажами. Спад в основном наблюдался в агломерации Квебека и на северной окраине (-13 %).

Средняя цена кондоминиумов особенно выросла с ростом на 16% до 235 000 долларов. Стоимость одной семьи составляет 345 000 долларов (+10%), а небольшой недвижимости-385 000 долларов (+7 %).

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