SAQ предупреждает, что с 22 мая цены на французские вина в Квебеке повысятся

Подорожание французских вин с воскресенья, 22 мая. Во всех магазинах SAQ и на всех магазинных полках Квебека!

Цены на французские вина повышаются. Остальным винам приготовиться.

Итак, Общество Алкогольных напитков Квебека (SAQ – Socété d’Alcool du Québec) – организации, которой передана монополия на торговлю спиртными напитками в провинции, официально заявило, что с воскресенья 22 мая цены на все алкогольные напитки из Франции будут повышены. Повышение цен обусловлено общим состоянием мировой экономики, в частности, инфляцией, которая охватила практически все страны мира. Поставщики французских вин вынуждены поднять оптовые цены на экспортируемую продукцию, что, в свою очередь, приводит к повышению и розничных цен.

Всего с 22 мая цены будут повышены на 2470 наименований вин и крепких алкогольных напитков (виски, водки, коньяка). Цены на 80 наименований повышены не будут до 17 июля, потому что эти продукты были приобретены по сниженным ценам и повышение на контрактные объёмы не распространяется до истечения сроков поставки.

Кроме того, будут повышены цены на 1328 наименований вин, поставляемых по отдельным контрактам, где цены не были фиксированными.

Повышение цен на каждую марку и наименование будет различным. Некоторые вина повысятся лишь на несколько центов, но цены на другие (и таких большинство) повысятся на несколько долларов. Известно, что цены на бургундское вырастут на 7,7%; на Божоле – на 6,4%; на вина Луары – на 5,5%. На розничные цены влияет также и рост акцизов на вино – акцизные сборы повышены с 1 апреля на 2,4%.

Пустячок, но приятно то, что на 339 наименований вин и винных материалов цена будет немного снижена.

В 2021 году SAQ повышал цены на вино трижды, каждый раз поясняя, что эти повышения вызваны увеличением цен на транспорт. Нет сомнений, что цены на вина из других стран, включая квебекские вина, последуют примеру своих французских собратьев.