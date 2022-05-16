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Общество Дети, семья Детсадовцам выдали домашнее задание по мастурбации
Фото: vyksavkurse.ru

Детсадовцам выдали домашнее задание по мастурбации

Виктория Христова Май 16, 2022 Дети, семья, Новости, Новости Канады, Общество, Происшествия Комментарии к записи Детсадовцам выдали домашнее задание по мастурбации отключены 131 Просмотров

Четырехлетним детям в школе Алерт-Бэй в Британской Колумбии было дано домашнее задание по прикосновению к своим интимным частям тела
фото: https://twitter.com/libsoftiktok

Четырехлетним детям в школе Алерт-Бэй в Британской Колумбии было дано домашнее задание по прикосновению к своим интимным частям тела, сообщил 12 мая сайт Libs of TikTok.

Сайт приводит фотографию листа с домашним заданием, которая была размещена возмущенным родителем в Facebook . В рабочем листе учащимся предлагается нарисовать места в своем доме, где они могут мастурбировать в уединении.

Кроме того, детям предлагается обсудить существующие в их семье запреты на прикосновение к интимным частям тела с неким взрослым, которому они доверяют. Очевидно, предполагается, что это может и не быть один из родителей.

Школа, о которой идет речь, находится в резервации индейского племени Намгис. Представитель племени сказал Libs of TikTok, что «инцидент расследуется», и поэтому не смог дать дальнейшие комментарии. Получить комментарий у директора школы также не удалось.

Задание взято из книги Body Smart: Right From the Start, рекламируемой для детей 3–7 лет.

Пожаловавшийся на задание родитель также написал, что школа заверила его, что это задание не входит в программу и является личной инициативой учителя, и что школа ведет расследование инцидента.

 

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