Молодые канадцы все чаще не справляются с ипотечными платежами

Согласно последним данным TransUnion, молодые канадцы в возрасте до 30 лет сталкиваются с серьезными трудностями при выплате ипотечных кредитов. Их количество, не способных вовремя погашать ипотеку, в семь раз превышает аналогичный показатель среди остального населения.

Основные цифры

Доля просрочек по ипотеке среди 18–30-летних: 0,84%

(Средний показатель по стране — 0,12%)

0,84% (Средний показатель по стране — 0,12%) Среди 29- и 30-летних: 1% и 1,1% соответственно

1% и 1,1% соответственно Квебекцы, пропустившие ежемесячный платеж: 1,12% (рост на 14% за год)

1,12% (рост на 14% за год) Общий показатель по стране: 1,6% (максимум с 2010 года)

Почему молодежь страдает больше других?

1. Отсутствие финансовой подушки

У молодых владельцев жилья еще не было времени накопить существенные сбережения. Это делает их особенно уязвимыми перед непредвиденными расходами — ремонтом, потерей работы, медицинскими затратами.

2. Рост процентных ставок

Несмотря на небольшое снижение ставок в последние месяцы, они остаются намного выше, чем во времена пандемии, когда большинство молодых людей брали ипотеку. При продлении кредита их ежемесячные платежи резко возрастают.

3. Высокие цены на жилье

Многие молодые канадцы вошли на рынок недвижимости на пике цен, пользуясь низкими ставками, но покупая жилье по завышенной стоимости. В результате их ипотечные платежи оказываются особенно высокими.

4. Недостаток финансового опыта

Для многих молодых людей это первая собственная недвижимость, и они еще не научились грамотно планировать бюджет и справляться с неожиданными расходами.

5. Давление роста стоимости жизни

Инфляция, подорожание продуктов, транспорта и услуг особенно сильно бьют по молодежи, у которой часто ниже доходы и больше долгов по учебе.

Последствия и перспективы

Рост риска невыплат: Ситуация может привести к увеличению числа изъятий жилья банками и дополнительному давлению на рынок недвижимости.

Ситуация может привести к увеличению числа изъятий жилья банками и дополнительному давлению на рынок недвижимости. Необходимость финансового просвещения: Молодым покупателям жилья нужны дополнительные знания и поддержка для грамотного управления своими финансами.

Молодым покупателям жилья нужны дополнительные знания и поддержка для грамотного управления своими финансами. Возможные меры: Власти и банки могут пересмотреть условия кредитования или предложить специальные программы поддержки для молодежи.

Вывод

Молодые канадцы оказались в «минном поле» ипотечного рынка, столкнувшись с ростом ставок, отсутствием накоплений, высокими ценами на жилье и общим удорожанием жизни. Без поддержки и грамотного подхода к финансам эта проблема может перерасти в более масштабный кризис среди молодых владельцев жилья.

Я являюсь лицензированным риелтором по продаже жилой и доходной недвижимости в Монреале, провинции Квебек в Канаде с 2006 года.

Работаю в одной из самых больших риелторских компаний Vendirect inc., владею русским, английским и французским языками.

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