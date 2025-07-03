Канадская ипотечная и жилищная корпорация (SCHL) бьёт тревогу

Пересмотренная цель: возвращение к уровню доступности 2019 года

В опубликованном 19 июня докладе SCHL теперь рекомендует ориентироваться на возвращение к уровню доступности жилья 2019 года, а не 2004-го, учитывая резкий рост цен после пандемии и стремительное ухудшение ситуации с доступом к собственности в Монреале. По оценкам SCHL, чтобы достичь этого уровня доступности, Канаде потребуется строить от 430 000 до 480 000 новых домов в год в течение следующего десятилетия — почти вдвое больше текущих темпов (около 250 000 единиц в год).

Монреаль: рекордный дефицит предложения, необходимо утроить темпы строительства

Монреаль выделяется как город с самым острым дефицитом жилья в Канаде. Чтобы вернуться к уровню доступности 2019 года, потребуется утроить темпы строительства — с примерно 23 300 до более чем 72 000 единиц в год. По данным SCHL, такое ускорение позволит ограничить рост цен на недвижимость до 8,9% за десять лет и снизить рост арендной платы на 6,1% к 2035 году. В целом по стране SCHL прогнозирует рост цен на жильё на 29% за десятилетие при достижении целевых показателей, однако давление на аренду будет снижено за счёт того, что больше семей смогут перейти из арендаторов в собственники.

Главные препятствия: рабочая сила, регулирование, инновации

SCHL подчёркивает, что для удвоения или даже утроения темпов строительства потребуется гораздо больше квалифицированных рабочих, при том что отрасль уже сталкивается с острой нехваткой специалистов и старением кадров. Также необходимы увеличение частных инвестиций, сокращение бюрократии и сроков согласования, а также внедрение новых строительных технологий для повышения производительности.

Ситуация в остальном Квебеке

В остальном Квебеке ситуация менее напряжённая: средняя стоимость жилья составляет 34% от валового дохода домохозяйства, и текущих темпов строительства (около 23 200 единиц в год) достаточно. Однако если Монреаль вновь станет более доступным, он сможет удерживать больше семей и сократить отток в регионы.

Где строить в первую очередь?

Помимо Монреаля, SCHL выделяет Оттаву, Торонто (где необходимо увеличить строительство на 70%) и Ванкувер (+29%) как приоритетные мегаполисы. На провинциальном уровне больше всего дополнительного жилья потребуется в Онтарио и Новой Шотландии.

Вывод

SCHL напоминает: без беспрецедентной мобилизации всех участников — правительства, частного сектора, профсоюзов, новаторов — возвращение к доступному жилью останется недостижимым, особенно в Монреале, где кризис наиболее острый.

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