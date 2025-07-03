Апелляционный суд Квебека поддержал право пациента на достойную смерть

Недавно Апелляционный суд Квебека подтвердил решение суда первой инстанции, встав на сторону Университетского центра здравоохранения Макгилла (MUHC) в споре о судьбе 77-летнего пациента (идентифицированного как Na.G.). Суд признал, что мужчине должно быть предоставлено право умереть с достоинством согласно плану паллиативной помощи, а не продолжать бесполезное и неэтичное «поддержание жизни любой ценой».

Суть дела

Апеллянтом выступала сестра пациента, которая действовала от его имени и отказывалась дать согласие на паллиативный уход. Однако судьи Робер Мэнвиль, Ги Курнуайе и Жюдит Арви отметили, что суд первой инстанции «провёл структурированный и тщательный анализ в соответствии с законом и с максимальным уважением к правам человека». В решении подчёркивается, что предложенный план ухода позволяет прекратить бесполезные процедуры и сохранить человеческое достоинство пациента до самого конца, обеспечивая гуманное и комфортное сопровождение в последние дни жизни.

Медицинская история и воля пациента

Судебные документы указывают, что пациент страдал от прободной язвы желудка, абдоминальной грыжи (от хирургического вмешательства отказался), травмы бедра, перелома и почечной обструкции. В 2007 году он уполномочил сестру принимать решения о лечении в случае своей недееспособности, но только если лечение будет для него полезным.

Со временем пациент неоднократно отказывался от лечения и пять раз самовольно покидал больницу, что приводило к повторным госпитализациям. В какой-то момент он отказался от медикаментов, но через сестру настаивал на интубации, несмотря на риск инфекций.

MUHC инициировал две психиатрические экспертизы, обе рекомендовали 30-дневное принудительное лечение. Один из врачей центра отметил, что «отказ от базовой медицинской помощи при одновременном требовании всех возможных мер по поддержанию жизни нелогичен и в долгосрочной перспективе вреден для пациента».

Критический момент и решение суда

В мае прошлого года суд утвердил 12-месячный план ухода, который сначала дал положительный эффект. Однако затем пациент перенёс семиминутную остановку сердца, получил тяжёлое повреждение мозга и больше не приходил в сознание. Врачи MUHC рекомендовали перейти на паллиативную помощь, отказавшись от мер по поддержанию жизни, поскольку дальнейшее лечение лишь продлевало страдания пациента, который находился в вегетативном состоянии и был обречён.

Сестра пациента считала, что брат способен восстановиться, и настаивала на продолжении лечения, утверждая, что «он имеет право на жизнь». Однако суд поддержал позицию больницы, отметив, что дальнейшее поддержание жизни в данном случае является неэтичным и причиняет пациенту ненужные страдания.

Значение решения

Это решение суда подчёркивает важность уважения человеческого достоинства и права на достойную смерть, а также баланс между волей пациента и медицинской целесообразностью. Суд подтвердил, что прекращение бесполезного лечения в подобных случаях соответствует как законам, так и основным правам человека.

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