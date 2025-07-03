Арест в Ниагара-Фолс: как расследование убийства подростка в Монреале привело к задержанию

В апреле этого года в монреальском районе Кот-де-Неж–Нотр-Дам-де-Грас (CDN-NDG) произошла трагедия, потрясшая местное сообщество. Вечером 15 апреля на перекрёстке улиц Barclay и Victoria раздались крики — прохожие обнаружили 16-летнего подростка с тяжёлыми ножевыми ранениями в живот.

На момент прибытия полиции он был в сознании, но по пути в больницу потерял сознание и скончался на следующее утро. Это стало восьмым убийством в Монреале с начала года.

Расследование сразу же приобрело особую срочность: подозреваемый, которому на тот момент было 17 лет, скрылся с места преступления до приезда полиции. Уже в мае полиция Монреаля (SPVM) выдала национальный ордер на его арест, а дело передали в отдел по особо тяжким преступлениям.

Следствие вывело оперативников далеко за пределы Квебека — след подозреваемого привёл их в район Ниагара-Фолс, где при поддержке местной полиции и Королевской канадской конной полиции (RCMP) 17-летний молодой человек был задержан. После ареста его этапировали обратно в Монреаль, где ему предъявлено обвинение по статье о непредумышленном убийстве (manslaughter).

Имя подозреваемого не разглашается из-за его несовершеннолетия. Следствие продолжается, а сообщество ждёт справедливого решения суда. Эта история вновь напомнила о хрупкости подростковой жизни и о том, как одна трагическая ночь может изменить судьбы сразу нескольких семей.

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