Арест в Ниагара-Фолс: как расследование убийства подростка в Монреале привело к задержанию

На момент прибытия полиции он был в сознании, но по пути в больницу потерял сознание и скончался на следующее утро. Это стало восьмым убийством в Монреале с начала года.
Расследование сразу же приобрело особую срочность: подозреваемый, которому на тот момент было 17 лет, скрылся с места преступления до приезда полиции. Уже в мае полиция Монреаля (SPVM) выдала национальный ордер на его арест, а дело передали в отдел по особо тяжким преступлениям.
Следствие вывело оперативников далеко за пределы Квебека — след подозреваемого привёл их в район Ниагара-Фолс, где при поддержке местной полиции и Королевской канадской конной полиции (RCMP) 17-летний молодой человек был задержан. После ареста его этапировали обратно в Монреаль, где ему предъявлено обвинение по статье о непредумышленном убийстве (manslaughter).
Имя подозреваемого не разглашается из-за его несовершеннолетия. Следствие продолжается, а сообщество ждёт справедливого решения суда. Эта история вновь напомнила о хрупкости подростковой жизни и о том, как одна трагическая ночь может изменить судьбы сразу нескольких семей.
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