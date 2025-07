Объединив опыт: как две выпускницы McGill меняют подход к обучению чтению

Лианн Руттенберг из Хэмпстеда и Шона Флейшер из Доллард-дез-Ормо соединили свои знания и страсть к педагогике, чтобы создать уникальную серию книг и образовательную программу для детей, испытывающих трудности с чтением. Обе имеют дипломы McGill University: Лианн — по психологии и педагогике, Шона — по специальному образованию. Их миссия — восполнить пробелы традиционного обучения грамоте и помочь детям, которым сложнее даётся чтение.

На прошлых выходных авторы провели автограф-сессию в Indigo Pointe-Claire, где представили свою серию «The Reading Adventures of CeCe and the Super 6». Покупателей ждали подарки, фотосессии с героями в полный рост и розыгрыш будущих томов (серия планируется до 14 книг).

«Вдохновение пришло из личного опыта, — рассказывает Шона. — Мы обе видели, как непросто родителям поддерживать детей в освоении чтения. Всё началось, когда соседская девочка не справлялась в школе, а её семья не знала, как помочь. Мы захотели создать ресурс, который даст родителям уверенность и инструменты для поддержки ребёнка».

Программа ориентирована на детей 4–9 лет, когда формируется основа для дальнейшего обучения. Авторы тесно работали с детьми, у которых были выявлены проблемы с чтением, и отмечают быстрые результаты: уже через три недели занятий дети начинали читать трёхбуквенные слова.

«Это больше, чем просто программа, — подчёркивает Лианн. — Мы даём родителям возможность быть активными участниками обучения, чтобы ни одна семья не чувствовала себя потерянной. Каждый ребёнок достоин стать уверенным читателем, а каждый родитель — получить для этого необходимые инструменты».

Благотворительный софтбольный турнир Pink Charity Softball пройдёт 4–6 июля в парке Сент-Чарльз (Дорваль) в поддержку Breast Clinic Университетского центра здоровья Макгилла (MUHC). Гостей ждут спортивные баталии, живая музыка, детская зона с акваплощадкой и аквагримом, массаж, розыгрыши, большая тихая аукцион и разнообразные угощения — от хот-догов до копчёного мяса Schwartz’s. В прошлом году мероприятие собрало рекордные $75,000.

