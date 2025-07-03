Биконсфилд приглашает на работу на муниципальных выборах и напоминает о правилах безопасности

Город Биконсфилд ищет ответственных и надёжных людей, желающих принять участие в организации предстоящих муниципальных выборов. Если вы хотите поддержать демократический процесс и получить опыт работы в избирательной комиссии, подавайте заявку!

Доступные вакансии:

Работа на заседаниях комиссии по пересмотру списков избирателей (Revision Board)

Работа на досрочном голосовании

Голосование в офисе главного избирателя

Работа непосредственно в день выборов — 2 ноября

Работа начинается с середины октября и продолжается до дня выборов. Всем кандидатам будет предоставлено обучение, которое пройдёт за несколько недель до выборов.

Безопасность бассейнов: успейте привести в порядок до 30 сентября 2025 года!

Владельцам бассейнов напоминают: согласно провинциальным требованиям, все частные бассейны должны быть приведены в соответствие с нормами до 30 сентября 2025 года. Для удобства на сайте города работает онлайн-инструмент для самостоятельной проверки соответствия вашего бассейна стандартам.

Поддержите честные выборы и безопасность в вашем городе!

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