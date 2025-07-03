Биконсфилд приглашает на работу на муниципальных выборах и напоминает о правилах безопасности

Доступные вакансии:
- Работа на заседаниях комиссии по пересмотру списков избирателей (Revision Board)
- Работа на досрочном голосовании
- Голосование в офисе главного избирателя
- Работа непосредственно в день выборов — 2 ноября
Работа начинается с середины октября и продолжается до дня выборов. Всем кандидатам будет предоставлено обучение, которое пройдёт за несколько недель до выборов.
Безопасность бассейнов: успейте привести в порядок до 30 сентября 2025 года!
Владельцам бассейнов напоминают: согласно провинциальным требованиям, все частные бассейны должны быть приведены в соответствие с нормами до 30 сентября 2025 года. Для удобства на сайте города работает онлайн-инструмент для самостоятельной проверки соответствия вашего бассейна стандартам.
Поддержите честные выборы и безопасность в вашем городе!
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