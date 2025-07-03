Ежегодный летний барбекю в клубе тхэквондо во Водрей-Дорионе — это не просто праздник, а настоящий символ единства и дружбы для всей спортивной семьи. Организуемое близнецами Энтони и Ником, это мероприятие собирает вместе спортсменов, их родителей и тренеров, создавая атмосферу тепла и поддержки, которая выходит далеко за пределы тренировочного зала.

В этом году праздник прошёл с особым размахом: аромат жареного мяса, звуки весёлой музыки и смех детей наполняли парковку клуба. Родители активно участвовали в приготовлении и угощении гостей, а разнообразие блюд отражало мультикультурный состав сообщества. Как отметил Энтони, «тхэквондо — индивидуальный спорт, но именно такие вечера показывают, что за ним стоит большая и дружная семья».

Успехи клуба впечатляют: пять национальных чемпионов, множество спортсменов высокого уровня, доминирование на подиумах Панамериканского региона с показателем до 90% побед в своих категориях. Особенной гордостью стала спортсменка Мод Рикар, которая будет представлять Канаду на Панамериканских играх в Парагвае — одна из двух женщин в национальной сборной.

Родители подчёркивают, что дух товарищества, который формируется на тренировках, сохраняется и вне зала — дети поддерживают друг друга и на соревнованиях, и в повседневной жизни. Именно этот коллективный настрой и делает клуб особенным, превращая его в настоящую спортивную семью, куда хочется возвращаться снова и снова.

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