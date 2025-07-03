В Дорвале официально откроется обновлённый бассейн Ballantyne Aquatic Centre

После масштабной реконструкции, на которую было выделено 9 миллионов долларов из общего городского инвестиционного пакета в 25 миллионов, бассейн Ballantyne Aquatic Centre вновь распахнул двери для жителей Дорваля.

Это старейший общественный бассейн города, прошедший столь значительное обновление. Хотя купальный сезон здесь стартовал ещё 14 июня — что позволило горожанам пережить недавнюю трёхдневную жару с комфортом, — официальная церемония открытия состоится 5 июля.

В день инаугурации гостей ждут музыка от диджея, еда, напитки и праздничная атмосфера. Вход свободный для владельцев абонементов в городские открытые бассейны; для остальных действует стандартная разовая плата.

Новые активности на крытом катке

Город Дорваль также запускает программу «Active Body Evenings» на крытом открытом катке — каждую пятницу до 22 августа. В программе: роликовое катание, Roller Disco Night, Gumboot night (ритмичные танцы в резиновых сапогах) и фитнес-bootcamp. Регистрация не требуется, но количество мест ограничено (до 100 человек), поэтому рекомендуется приходить пораньше. Полное расписание размещено на сайте города.

Ярмарки солидарности: новый шаг к продовольственной безопасности

Впервые в Дорваль, при поддержке организации Corbeille de pain, пройдут ярмарки солидарности в некоторых районах города. Их цель — борьба с продовольственной незащищённостью, расширение доступа к качественной пище и развитие сообщества через образовательные и партнёрские программы.

Ярмарки солидарности в Дорваль пройдут по следующему расписанию:

Вторник, 8 июля, с 11:00 до 14:00 — парк Royal Dixie

Вторник, 12 августа, с 11:00 до 14:00 — парк Royal Dixie

Вторник, 9 сентября, с 11:00 до 14:00 — территория Surrey Aquatic and Community Centre

Вторник, 7 октября, с 11:00 до 14:00 — территория Surrey Aquatic and Community Centre

На ярмарках будут предлагаться здоровые продукты по справедливым ценам, поддерживаться местные фермеры и поощряться взаимопомощь в сообществе. Можно заплатить столько, сколько позволяет возможность, или оплатить больше, за счет других.

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