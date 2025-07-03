Официальное открытие пиратского водного городка в парке Westwood (Dollard-des-Ormeaux)

Город устроит торжественную церемонию перерезания ленточки, после чего гостей ждут музыка, игры и множество развлечений.
Время проведения: пятница, с 12:30 до 15:30.
Ярмарки солидарности в DDO
Подобно соседнему Дорвалю, город Dollard-des-Ormeaux запускает ярмарки солидарности совместно с Corbeille de Pain, чтобы сделать свежие, местные и доступные фрукты и овощи ближе к жителям, находящимся в уязвимой ситуации.
Ярмарки будут проходить каждую неделю по вторникам, с 16:00 до 19:00, до 28 октября, на парковке по улице Fabre, рядом с парком Westwood.
Приходите за свежими продуктами и поддержите местное сообщество!
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