Официальное открытие пиратского водного городка в парке Westwood (Dollard-des-Ormeaux)

В эту пятницу, 4 июля, в парке Westwood состоится долгожданное открытие нового водного городка с пиратской тематикой и полосой препятствий Ninja Course!

Город устроит торжественную церемонию перерезания ленточки, после чего гостей ждут музыка, игры и множество развлечений.

Время проведения: пятница, с 12:30 до 15:30.

Ярмарки солидарности в DDO

Подобно соседнему Дорвалю, город Dollard-des-Ormeaux запускает ярмарки солидарности совместно с Corbeille de Pain, чтобы сделать свежие, местные и доступные фрукты и овощи ближе к жителям, находящимся в уязвимой ситуации.

Ярмарки будут проходить каждую неделю по вторникам, с 16:00 до 19:00, до 28 октября, на парковке по улице Fabre, рядом с парком Westwood.

Приходите за свежими продуктами и поддержите местное сообщество!

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