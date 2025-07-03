Ким Рид, основатель On Rock Community Services, удостоен медали Национального собрания Квебека

На прошлой неделе в Киркленде Ким Рид, основатель и президент благотворительной организации On Rock Community Services, был награждён Медалью признания Национального собрания Квебека. Награду вручили депутат Монсеф Дерраджи (округ Нелиган) и мэр Киркленда Мишель Гибсон. В начале месяца Рид также получил медаль коронации короля Карла III из рук депутата парламента Канады Самира Зубери (Пьерфон-Доллард).

On Rock Community Services, основанная Ридом в 1991 году, стала одним из главных центров поддержки жителей Западного острова Монреаля, предоставляя помощь в сфере продовольственной безопасности, поддержки молодёжи в кризисных ситуациях и жилья. Организация еженедельно обеспечивает продуктами более 300 семей (около 1200 человек). Помимо продуктового банка, On Rock развивает программы школьных обедов, работает ресторан для малообеспеченных и секонд-хенд.

Ким Рид начал свою деятельность с молодёжного центра, а затем расширил миссию, чтобы охватить наиболее острые нужды сообщества — от борьбы с голодом до экстренной помощи во время наводнений и пандемии. Его подход основан на уважении, достоинстве и поддержке каждого, кто обращается за помощью. Рид активно сотрудничает с волонтёрами, донорами и местными бизнесами, чтобы ни один человек не остался без еды и поддержки.

Медаль Национального собрания и медаль короля Карла III стали признанием многолетнего вклада Кима Рида в развитие социальной поддержки и солидарности на Западном острове Монреаля.

Также медалью признания был отмечен житель Киркленда Джек Чиампини за многолетний волонтёрский труд.

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