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Выбор редакции Ким Рид, основатель On Rock Community Services, удостоен медали Национального собрания Квебека
Флаг Квебека.

Ким Рид, основатель On Rock Community Services, удостоен медали Национального собрания Квебека

Виктория Христова Июл 3, 2025 Выбор редакции Оставить комментарий 13 Просмотров

На прошлой неделе в Киркленде Ким Рид, основатель и президент благотворительной организации On Rock Community Services, был награждён Медалью признания Национального собрания Квебека. Награду вручили депутат Монсеф Дерраджи (округ Нелиган) и мэр Киркленда Мишель Гибсон. В начале месяца Рид также получил медаль коронации короля Карла III из рук депутата парламента Канады Самира Зубери (Пьерфон-Доллард).

 

On Rock Community Services, основанная Ридом в 1991 году, стала одним из главных центров поддержки жителей Западного острова Монреаля, предоставляя помощь в сфере продовольственной безопасности, поддержки молодёжи в кризисных ситуациях и жилья. Организация еженедельно обеспечивает продуктами более 300 семей (около 1200 человек). Помимо продуктового банка, On Rock развивает программы школьных обедов, работает ресторан для малообеспеченных и секонд-хенд.

Ким Рид начал свою деятельность с молодёжного центра, а затем расширил миссию, чтобы охватить наиболее острые нужды сообщества — от борьбы с голодом до экстренной помощи во время наводнений и пандемии. Его подход основан на уважении, достоинстве и поддержке каждого, кто обращается за помощью. Рид активно сотрудничает с волонтёрами, донорами и местными бизнесами, чтобы ни один человек не остался без еды и поддержки.

Медаль Национального собрания и медаль короля Карла III стали признанием многолетнего вклада Кима Рида в развитие социальной поддержки и солидарности на Западном острове Монреаля.

Также медалью признания был отмечен житель Киркленда Джек Чиампини за многолетний волонтёрский труд.

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