Канада преобразит бывшую штаб-квартиру NFB в Сен-Лоран: жильё, культура и зелёные зоны

Три новых центра: жильё, экономика, культура
Как рассказал старший директор CLC по недвижимости в Квебеке Кристофер Свитнам Холмс, проект включает создание трёх ключевых направлений:
- Жилой кластер: 700 новых квартир, из которых 50% — это жильё с регулируемой стоимостью: социальное, доступное и некоммерческое. Уже известно, что 100 доступных квартир разместятся в существующем офисном здании Джона Грирсона на улице Houde, где будет выбран некоммерческий застройщик.
- Экономический кластер: вдоль Houde появятся помещения для местной торговли и бизнеса, что поддержит развитие района и создаст новые рабочие места.
- Культурный кластер: уникальные пространства, доставшиеся в наследство от NFB — акустически настроенный павильон и два театра — станут площадками для театра, танца, цирка и других культурных событий.
Сохранение истории и новое дыхание
В рамках проекта сохранят 80% существующего здания NFB, а оставшиеся 20% будут снесены для новых построек и общественных пространств. Это позволит сохранить историческую преемственность и интегрировать объект в современную городскую среду.
Доступность и партнёрство
Точные ставки аренды для социального и доступного жилья пока не определены — этим займутся некоммерческие партнёры, которые будут руководствоваться стандартами города Монреаль и Канадской ипотечной и жилищной корпорации.
Культурное сердце района
Особое внимание уделяется культурной составляющей: павильон NFB, идеально подходящий для выступлений благодаря своей акустике, станет центром притяжения для творческих инициатив. «Переоборудование этого пространства с нуля стоило бы десятки миллионов долларов, а здесь уже всё готово», — подчёркивает Холмс.
Будущее начинается сегодня
Проект Canada Lands Company — это не только новые квартиры и рабочие места, но и забота о культурном наследии и качестве жизни горожан. Впереди — дальнейшие консультации с жителями и поиск новых партнёров, чтобы создать пространство, в котором прошлое и будущее гармонично сочетаются, а интересы сообщества стоят на первом месте.
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