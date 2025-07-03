Канада преобразит бывшую штаб-квартиру NFB в Сен-Лоран: жильё, культура и зелёные зоны

Корпорация Canada Lands Company (CLC) представила масштабный семилетний проект по преобразованию бывшей штаб-квартиры Национального совета по кинематографии (NFB) на пересечении Côte de Liesse и Houde в Сен-Лоран. Этот исторический участок, находящийся всего в 80 метрах от будущей станции Côte de Liesse REM, станет примером современного городского пространства, ориентированного на общественный транспорт (TOD).

Три новых центра: жильё, экономика, культура

Как рассказал старший директор CLC по недвижимости в Квебеке Кристофер Свитнам Холмс, проект включает создание трёх ключевых направлений:

Жилой кластер: 700 новых квартир, из которых 50% — это жильё с регулируемой стоимостью: социальное, доступное и некоммерческое. Уже известно, что 100 доступных квартир разместятся в существующем офисном здании Джона Грирсона на улице Houde, где будет выбран некоммерческий застройщик.

700 новых квартир, из которых 50% — это жильё с регулируемой стоимостью: социальное, доступное и некоммерческое. Уже известно, что 100 доступных квартир разместятся в существующем офисном здании Джона Грирсона на улице Houde, где будет выбран некоммерческий застройщик. Экономический кластер: вдоль Houde появятся помещения для местной торговли и бизнеса, что поддержит развитие района и создаст новые рабочие места.

вдоль Houde появятся помещения для местной торговли и бизнеса, что поддержит развитие района и создаст новые рабочие места. Культурный кластер: уникальные пространства, доставшиеся в наследство от NFB — акустически настроенный павильон и два театра — станут площадками для театра, танца, цирка и других культурных событий.

Сохранение истории и новое дыхание

В рамках проекта сохранят 80% существующего здания NFB, а оставшиеся 20% будут снесены для новых построек и общественных пространств. Это позволит сохранить историческую преемственность и интегрировать объект в современную городскую среду.

Доступность и партнёрство

Точные ставки аренды для социального и доступного жилья пока не определены — этим займутся некоммерческие партнёры, которые будут руководствоваться стандартами города Монреаль и Канадской ипотечной и жилищной корпорации.

Культурное сердце района

Особое внимание уделяется культурной составляющей: павильон NFB, идеально подходящий для выступлений благодаря своей акустике, станет центром притяжения для творческих инициатив. «Переоборудование этого пространства с нуля стоило бы десятки миллионов долларов, а здесь уже всё готово», — подчёркивает Холмс.

Будущее начинается сегодня

Проект Canada Lands Company — это не только новые квартиры и рабочие места, но и забота о культурном наследии и качестве жизни горожан. Впереди — дальнейшие консультации с жителями и поиск новых партнёров, чтобы создать пространство, в котором прошлое и будущее гармонично сочетаются, а интересы сообщества стоят на первом месте.

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