Lululemon против Costco: битва за права на спортивную одежду в Канаде

Lululemon подала в суд на Costco: что стоит за громким иском о «дупах»

В конце июня 2025 года канадский бренд спортивной одежды Lululemon подал иск против розничного гиганта Costco, обвинив его в продаже недорогих копий («дупов») своих популярных товаров. Это дело стало очередным эпизодом в растущей индустрии модных дупов — более доступных аналогов люксовых брендов, которые все чаще становятся предметом судебных тяжб.

Суть обвинений Lululemon

В иске, поданном в федеральный суд Калифорнии, Lululemon утверждает, что Costco незаконно использует репутацию и наработки бренда, продавая неавторизованные и не лицензированные копии фирменных товаров. В частности, речь идет о таких хитах, как худи Scuba, куртки Define и брюки ABC, которые Costco реализует под собственным брендом Kirkland и другими марками по значительно более низким ценам.

Lululemon заявляет, что Costco не только продает, но и участвует в производстве этих копий, а также использует защищенные товарные знаки и фирменные наименования для описания цветов и стилей, что может вводить покупателей в заблуждение относительно происхождения продукции. Например, в иске указывается, что худи Scuba от Lululemon стоит $118, а аналогичный товар от Costco продается всего за $8.

Почему это важно для индустрии моды

Тренд на дупы — не новость для рынка. Более доступные версии люксовых товаров всегда пользовались спросом у покупателей, не готовых платить полную цену за оригинал. Однако сегодня под влиянием соцсетей и блогеров, которые массово делятся находками дупов, эта тенденция приобрела новый масштаб. Хэштеги вроде #LululemonDupes набирают популярность на TikTok, а такие ритейлеры, как Walmart и Target, также активно предлагают аналоги известных брендов.

Юридически дупы находятся в «серой зоне»: если копии не используют защищенные товарные знаки и не вводят покупателей в заблуждение, они часто считаются легальными. Однако если бренд докажет, что потребитель действительно спутал дуп с оригиналом или что копия нарушает патенты и фирменный стиль (trade dress), суд может встать на сторону правообладателя.

Что требует Lululemon и каковы перспективы дела

В иске Lululemon требует компенсацию за упущенную прибыль и нанесённый ущерб репутации, а также запрет на дальнейшую продажу спорных товаров. Компания подчеркивает, что «как инновационный бренд, который инвестирует значительные средства в разработку и дизайн, мы обязаны защищать свои права интеллектуальной собственности».

Эксперты отмечают, что выиграть подобные дела сложно: бренду нужно доказать, что копии действительно вводят покупателей в заблуждение и негативно сказываются на продажах оригинала. Судебная практика показывает, что потребители часто осознают, что покупают не оригинал, а более дешевую альтернативу7.

Контекст: опыт других брендов

Lululemon уже сталкивалась с подобными спорами — в 2021 году компания судилась с Peloton по поводу «копий» своей одежды, но позже стороны заключили партнерское соглашение. Аналогичные иски подавали Hermès и Benefit против производителей дупов их культовых товаров, однако не всегда суд вставал на сторону правообладателей1.

Заключение

Дело Lululemon против Costco — яркий пример того, как рынок дупов меняет не только потребительские привычки, но и юридический ландшафт модной индустрии. Итог этого спора может повлиять на всю сферу производства и продаж альтернативных версий брендовых товаров в Северной Америке.

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