Проект Équinoxe Bois-Franc в Сен-Лоран: экологический жилой комплекс с нулевым углеродоследом

Компания Jadco приступила к строительству нового жилого комплекса Équinoxe Bois-Franc в районе Сен-Лоран, который станет первым в этом районе проектом с целью получения сертификации Zero Carbon Building Performance Standard. Общая инвестиция в проект превышает 225 миллионов долларов.

Комплекс будет включать около 525 жилых единиц и реализовываться в два этапа: первый этап планируется завершить весной 2026 года, второй — в 2028 году. Помимо стремления к нулевому углеродному следу, проект также претендует на сертификаты LEED и BOMA, что подтверждает его высокие экологические стандарты.

Ключевые особенности Équinoxe Bois-Franc:

Двойная энергетическая система, работающая на возобновляемом природном газе, что снижает углеродный след здания.

340 мест для хранения велосипедов, стимулирующих активный и экологичный транспорт.

Городские сады, создающие зелёные зоны для жителей.

Зелёные крыши, способствующие улучшению теплоизоляции и микроклимата.

Общественная пешеходная дорожка, проходящая через оба этапа строительства, которая улучшит связь с окружающей городской средой и поддержит активные виды передвижения.

Удобное расположение: всего в пяти минутах ходьбы от станции Bois-Franc REM и вблизи нескольких автобусных маршрутов и планируемого коридора устойчивой мобильности вдоль улицы Анри-Бурасса.

Рассматриваются дополнительные опции для устойчивой мобильности, включая каршеринг и станции BIXI.

По словам Кароль Дудак, вице-президента Jadco, проект Équinoxe Bois-Franc — это не просто строительство зданий, а создание устойчивого, инклюзивного и жизнестойкого сообщества, отражающего приверженность компании принципам ESG (экологической, социальной и корпоративной ответственности).

Jadco — это опытная компания с более чем 35-летней историей, специализирующаяся на разработке и управлении жилыми и промышленными объектами, с особым вниманием к высоким стандартам устойчивого развития.

Équinoxe Bois-Franc обещает стать эталоном современного экологичного жилого строительства, предлагая жителям комфорт, безопасность и возможность вести устойчивый образ жизни в самом сердце Сен-Лорана.

Подписывайтесь на наши YouTube и Telegram-каналы , чтобы всегда оставаться в курсе событий.