Выставка «Архивы демократии» в Пуант Клер: приходите полюбопытствовать!

В Пойнт-Клер этой осенью откроется новая выставка «Архивы и демократия» («Archives and Democracy»), посвящённая ключевым моментам в истории городской демократии.

Экспозиция, подготовленная отделом юридических дел и городским секретариатом, расскажет о том, как создавалась и менялась избирательная система, о первых мужчинах- и женщинах-мэрах, праве голоса и роли избирательных архивов.

Выставка будет работать в здании мэрии Пойнт-Клер по адресу 451 Saint-Jean Boulevard, рядом с отделом по вопросам налогообложения, в часы работы мэрии.

Экспозиция открыта для всех желающих до ноября 2025 года.

Это отличная возможность узнать больше об истории муниципального управления, значении участия в демократических процессах и подготовиться к муниципальным выборам, которые состоятся 2 ноября 2025 года.

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