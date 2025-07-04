День домашних животных в Сен-Анн-де-Бельвю: праздник хвостов, усов и добрых дел

В эту субботу, 5 июля, парк Харпелл в Сен-Анн-де-Бельвю превратится в настоящий рай для всех любителей животных и их пушистых, пернатых и даже чешуйчатых друзей. Город устраивает День домашних животных — событие, где каждый сможет не только побаловать своего питомца, но и узнать много нового, полезного и даже немного забавного.

Что ждёт гостей? Во-первых, бесплатная стрижка когтей — мечта каждого кота и кошки, которые обычно воспринимают этот процесс как персональный апокалипсис. Во-вторых, бесплатные образцы корма: отличный шанс для вашего четвероногого гурмана попробовать что-то новенькое и, возможно, найти новый любимый вкус. А если вы давно думали о безопасности — микрочипирование будет доступно по специальной цене, чтобы ваш питомец был под надёжной защитой.

Но и это ещё не всё! На площадке соберутся представители зоомагазинов, ветеринарных клиник и сервисов по уходу за животными, готовые поделиться советами и лайфхаками по уходу, питанию и воспитанию. Для тех, кто только задумывается о пополнении в семье, будут специалисты по усыновлению животных — возможно, именно здесь вы встретите своего будущего лучшего друга.

Организаторы подчёркивают: праздник открыт для всех, не только для жителей Сен-Анн-де-Бельвю. Приходите всей семьёй, берите с собой питомцев (и хорошее настроение!) — обещают море позитива, новые знакомства и массу полезной информации. А местные власти будут на месте, чтобы ответить на любые вопросы о содержании животных и правилах города.

День домашних животных — это не только повод порадовать любимца, но и шанс стать частью заботливого и весёлого сообщества. Не упустите возможность провести выходной с пользой и удовольствием!

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