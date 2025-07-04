ООН обвинила Израиль в геноциде в Газе: что происходит и как реагирует мир

На 59-й сессии Совета ООН по правам человека, проходящей в Женеве, специальный докладчик ООН по палестинскому вопросу Франческа Альбанезе выступила с жёсткими обвинениями в адрес Израиля. По её словам, действия израильских властей в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан привели к «одному из самых жестоких геноцидов в современной истории».

Апокалипсис в Газе

Альбанезе охарактеризовала ситуацию на оккупированных палестинских территориях как «апокалиптическую». По официальным данным, в результате израильской военной операции число убитых и раненых превысило 200 тысяч человек, однако, по оценкам экспертов, реальные потери могут быть значительно выше. Она также указала на массовое насильственное перемещение палестинцев, чего не происходило с 1967 года: почти тысяча погибших, 10 тысяч раненых и столько же задержанных, многие из которых подверглись пыткам.

Призыв к международным санкциям

В своём выступлении Альбанезе призвала мировое сообщество к решительным мерам: эмбарго на поставки оружия Израилю, разрыв торговых и финансовых связей, а также юридическую ответственность для компаний, поддерживающих израильские военные действия и строительство поселений. Она подчеркнула, что речь идёт не только о гуманитарной помощи, а о выполнении международных обязательств: «[Страны] обязаны не помогать, не содействовать, не торговать с Израилем, не отправлять оружие, не покупать оружие, не предоставлять военные технологии, не покупать военные технологии. Я прошу вас не о благотворительности. Это ваше обязательство».

Реакция Израиля и США

Израиль категорически отверг все обвинения, назвав их юридически безосновательными и клеветническими. Официальные лица страны заявили, что действия израильской армии — это реализация права на самооборону после атаки ХАМАС 7 октября 2023 года. Израильский делегат не присутствовал в зале, поскольку страна отказалась сотрудничать с Советом ООН по правам человека, считая его антиизраильским.

Соединённые Штаты пошли ещё дальше, потребовав от ООН отстранить Франческу Альбанезе от должности спецдокладчика, обвинив её в поддержке терроризма и антисемитизме, а также поставив под сомнение её профессиональную квалификацию4. В ООН напомнили, что отстранение спецдокладчиков находится в компетенции Совета по правам человека, а не отдельных государств.

Экономика геноцида

В своих докладах Альбанезе отдельно подчёркивает роль международных корпораций, которые, по её мнению, получают прибыль от израильской оккупации и военных действий, превращая страдания палестинцев в элемент глобальной экономики. Она называет ситуацию в Газе результатом не только политики, но и экономических интересов, что усиливает ответственность мирового сообщества за происходящее.

Поляризация и последствия

Призыв к экономическому бойкоту Израиля и введению санкций отражает растущее международное напряжение и глубокие разногласия по вопросу палестино-израильского конфликта. Обвинения в геноциде вызывают острую реакцию не только со стороны Израиля, но и его союзников, что затрудняет достижение консенсуса в международных организациях.

Ситуация в Газе и на Западном берегу остаётся одной из самых острых гуманитарных и политических проблем современности. ООН продолжает фиксировать массовые нарушения прав человека, а призывы к международным санкциям и бойкоту усиливают давление на Израиль, но также углубляют раскол в мировом сообществе.

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