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Новости На острове Баффин отказались расширять производство руды из-за популяции нарвалов
Фото: wildfauna.ru

На острове Баффин отказались расширять производство руды из-за популяции нарвалов

Виктория Христова Май 16, 2022 Новости, Новости Канады, Природа, погода, экология Комментарии к записи На острове Баффин отказались расширять производство руды из-за популяции нарвалов отключены 66 Просмотров

По оценкам экологов, строительство рудников негативно влияет не только на нарвалов, но и на других морских и наземных животных, растительность, пресную воду и сельское хозяйство

В регионе находятся одно из богатейших месторождений железной руды и самая плотная популяция нарвалов в мире. Совет по рассмотрению воздействия на окружающую среду в Нунавуте отклонил запрос корпорации Baffinland Iron Mines Corp об увеличении добычи на севере острова Баффина.

На урегулирование вопроса о расширении железорудного производства потребовалось около четырех лет. Окончательное решение примет в течение трех месяцев министр по делам северных территорий. Но при этом будет учтено, что нарвалы — важный объект охоты для местных жителей.

С тех пор, как в 2015 году Baffinland начала добывать полезные ископаемые на реке Мэри, численность нарвалов в регионе резко сократилась, сообщали биологи. Для общения друг с другом нарвалы используют подводную эхолокацию, шум от промышленных судов вынуждает их покидать регион. По оценкам экологов, строительство рудников негативно влияет не только на нарвалов, но и на других морских и наземных животных, растительность, пресную воду и сельское хозяйство.

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