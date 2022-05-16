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Новости Из-за половодья в Манитобе эвакуировано более 2 тысяч человек

Из-за половодья в Манитобе эвакуировано более 2 тысяч человек

Виктория Христова Май 16, 2022 Новости, Новости Канады, Природа, погода, экология, Происшествия Комментарии к записи Из-за половодья в Манитобе эвакуировано более 2 тысяч человек отключены 55 Просмотров

В провинции Манитоба началось половодье реки Ред-Ривер, в результате чего было эвакуировано свыше двух тысяч местных жителей
В провинции Манитоба началось половодье реки Ред-Ривер, в результате чего было эвакуировано свыше двух тысяч местных жителей. Оно было вызвано осадками и весенним разливом. Жители, которые проживают в поселениях рядом с рекой эвакуировались. В тридцати муниципалитетах округа введен режим чрезвычайной ситуации. Сотни жилых домов оказались в зоне подтопления.
Премьер-министр Манитобы Хизер Стефансон вместе с другими должностными лицами провинции во время полета на вертолете оценила последствия наводнения на населенные пункты. «Я думаю, что река начинает отступать в районе Эмерсона, и я думаю, что сегодня мы наблюдаем подъем в Сент-Адольфе», — сказала Стефансон журналистам после облета местности.
Местные власти заявили, что окажут помощь жителям провинции, пострадавшим от разлива реки.
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