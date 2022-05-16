Из-за половодья в Манитобе эвакуировано более 2 тысяч человек

В провинции Манитоба началось половодье реки Ред-Ривер, в результате чего было эвакуировано свыше двух тысяч местных жителей

В провинции Манитоба началось половодье реки Ред-Ривер, в результате чего было эвакуировано свыше двух тысяч местных жителей. Оно было вызвано осадками и весенним разливом. Жители, которые проживают в поселениях рядом с рекой эвакуировались. В тридцати муниципалитетах округа введен режим чрезвычайной ситуации. Сотни жилых домов оказались в зоне подтопления.

Премьер-министр Манитобы Хизер Стефансон вместе с другими должностными лицами провинции во время полета на вертолете оценила последствия наводнения на населенные пункты. «Я думаю, что река начинает отступать в районе Эмерсона, и я думаю, что сегодня мы наблюдаем подъем в Сент-Адольфе», — сказала Стефансон журналистам после облета местности.

Местные власти заявили, что окажут помощь жителям провинции, пострадавшим от разлива реки.