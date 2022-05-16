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Неследный принц Чарльз и его супруга Камилла, герцогина Корнуэльская. Фото агенства АФП.

Принц Чарльз прибывает в Канаду с официальным визитом

Megan Jorgensen Май 16, 2022 Меган Хорхенсен, Новости, Новости Канады, Общество Оставить комментарий 66 Просмотров

17 мая начинается официальный визит в Канаду принца Чарльза. Наследник британской короны пробудет в Канаде три дня

Короткая, но насыщенная программа трёхдневного визита в Канаду принца Чарльза и его супруги, герцогини Корнуэльской.

17 мая сего года наследный принц Чарльз и его супруга Камилла, герцогиня Корнуэльская, прибывают в Канаду. Во время нахождения в стране принц обсудит с канадскими властями два вопроса, по которым он считается экспертом, а именно – тему климатические изменений и тему, связанную с отношениеми с коренными народами.

Визит состоится в не самые простые для Короны времена. Королева Елизавета, которой исполнилось 96 лет и которая правит Великобританией и другими странами британского содружества наций, в том числе и Канадой (всего в Содружестве состоят 15 стран, правителем которых считается королева Елизавета), вот уже более 70 лет, почти не участвует в публичных мероприятиях из-за деликатного состояния здоровья. Как правило, на официальных церемониях её замещает наследник – принц Чарльз, который на прошлой неделе впервые прочёл тронную речь от имени королевы на открытии очередной сессии британского парламента.

Принцу Чарльзу 73 года, а его жене – 74. За три дня они проедут по всей Канаде. Визит начнётся во вторник в Ньюфаундленде, а завершится на Северо-Восточных территориях в четверг. В среду принц и его супруга посетят Оттаву.

В день прибытия в Канаду принц посетит торжественную мессу в честь детей коренных народов, которые скончались во время пребывания в домах приюта и интернатах. В этот же день чета посетит известную ремесленную мастерскую Quidi Vidi Artisan Studios (известную ранее, как Quidi Vidi Village plantation, но слово “плантация” было искоренено из-за ужасного намёка на рабство на плантациях на далёком юге в соседней стране, так что термин “плантация” попал в суровую опалу).

В Оттаве принц Чарльз встретится с представителями украинского землячества в Канаде, а также примет участие в конференции по вопросам финансирования борьбы с изменениями климата. Герцогиня во время визита посетит центры приютя для женщин и детей, жертв семейного насилия.

Для принца это девятнадцатая поездка в Канаду. Между тем, опросы общественного мнения в Канаде показывают, что хотя сам принц, как личность, пользуется уважением канадцев, но свыше шестидесяти процентов граждан Канады не желали бы видеть его верховным правителем страны, а его супругу – королевой Канады. Большинство склоняется сегодня к установлению республики, хотя сложно судить, какую бы позицию опрошенные заняли бы на возможном референдуме по вопросу об отмене монархии.

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