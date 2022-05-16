Очередная стрельба в США – на сей раз в Калифорнии

Один человек убит и десятки ранены во время стрельбы в церкви. Если бы не героизм прихожан, жертв было бы гораздо больше

Очередная попытка массового расстрела в США. Убийца схвачен прихожанами.

Не успели жители США придти в себя после субботней расправы восемнадцатилетнего юнца с покупателями магазина в Баффало, городе на границе в Канадой, где погибли десять человек, как прогремела новость о новом преступлении:

Во второй половине дня воскресенья, 15 мая, в городе Лагуна Вудс (Laguna Woods), точнее, предместье, где проживают, в основном лица пожилого возраста, неизвестный вошёл в помещение пресвитарианской Церкви и открыл огонь по прихожанам. В результате стрельбы был убит один человек, а несколько десятков получили ранения (большая часть во время возникшей паники). Жертв было бы гораздо больше, если бы не мужество нескольких прихожан, которым удалось обезоружить и скрутить убийцу, а затем передать его в руки подоспевшей полиции.

Подозреваемый – человек примерно шестидесятилетнего возраста, черты лица свидетельствуют об азиатском происхождении, по всей видимости, он не живёт в районе церкви (его никто не опознал), но остальные детали на момент написания текста неизвестны.

С другой стороны, известно, что в этой церкви собираются, как правило, выходцы из Таиланда и потомки тайских иммигрантов, так что, вполне возможно, преступник тоже тайского происхождения.

Преступник открыл огонь во время торжественного приёма, устроенного прихожанами в честь местного уважаемого пастора.

В городе Лагуна Вудс проживают 18 тысяч жителей, и 80% из них – пенсионеры. Спокойный и тихий город находится примерно в 80 километрах от Лос Анжелеса. Церковь, в которой произошло нападание, находится в квартале, где сосредоточены места культа разных религий – католической, лютеранской, методисткой, иудейской.