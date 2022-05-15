Подросток из Квебека побил рекорд Канады по сборке кубика Рубика c закрытыми глазами

Ранее еще один юный житель Монреаля признан одним из самых перспективных молодых людей планеты по версии Forbes.

17-летний парень из Квебека побил национальный рекорд по скорости сборки кубика Рубика с завязанными глазами. Эллиотт Кобелански собрал головоломку 3 на 3 всего за 15,86 секунды. В этот короткий отрезок времени входит не только сборка, но и изучение кубика перед тем, как надеть повязку на глаза. Подросток побил предыдущий рекорд бывшего чемпиона мира Джейка Классена в 16,56 секунды.

Кобеланский впервые взял в руки кубик Рубика, когда ему было шесть лет. Отец говорит, что, решив задачку в первый раз, он попался на крючок. Сейчас он регулярно тренируется до пяти часов в день.

Для слепой категории на кубике нет физической маркировки, которая помогала бы его решателю. Другими словами, после того, как участник взглянул на перемешанный кубик, он должен его решить полностью по памяти.

“В моей голове есть своего рода мысленный образ куба. Не цвета, а просто пустой куб, и я вижу движения, когда их делаю, — рассказал рекордсмен. – У меня есть метод преобразования куба в буквы, цепочки букв, которые я запоминаю. Затем, когда я надеваю повязку на глаза, у меня есть способ превратить эти буквы в ходы по кубу, чтобы решить его”.

Он говорит, что гордится рекордом, но признает, что дома ему удавалось сделать это еще быстрее.

Вскоре Кобелански планирует показать свои таланты в соревнованиях в Южной Корее.