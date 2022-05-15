Подписаться на рассылку
Общество Культура, шоу-бизнес Триумф во время войны: Украина побеждает на Евровидение

Триумф во время войны: Украина побеждает на Евровидение

Olga Fedak Май 15, 2022 Культура, шоу-бизнес, Новости России, Украины и стран бывшего СССР, Общество Оставить комментарий 54 Просмотров

В следующем году также пройдет конкурс Евровидение-Канада.

Украинская группа Kalush Orchestra выиграла песенный конкурс Евровидение в ночь на воскресенье.

Президент Украины Владимир Зеленский приветствовал эту победу (третью для Украины с момента ее дебюта на Евровидении в 2003 году) и сказал, что “мы сделаем все возможное”, чтобы провести конкурс в следующем году в портовом городе Мариуполе, где идет ожесточенная борьба. Он подчеркнул “украинский Мариуполь”, добавив: “свободный, мирный, отстроенный!”

“Я уверен, что наш победный аккорд в битве с врагом не за горами”, — добавил президент.

Фронтмен Kalush Orchestra Олег Псюк воспользовался огромной мировой аудиторией, чтобы обратиться со страстным призывом к освобождению защитников Мариуполя. Во время выступления защитники города все еще находились в ловушке на огромным сталелитейным заводе.

“Помогите Азовстали, прямо сейчас”, — призывал солист. Вскоре после выступления количество Гугл запросов слов Мариуполь и Азовсталь выросли в несколько раз.

Песня “Стефания” стала самой популярной среди 25 исполнителей, участвовавших в финале. Она получила 439 баллов за голоса фанатов – это наибольшее количество очков телеголосования, когда-либо полученных на конкурсе Евровидение за все 66 лет.

Псюк поблагодарил украинскую диаспору и “всех во всем мире, кто голосовал за Украину. Победа очень важна для Украины. Особенно в этом году”.

“Стефания” была написана Псюком как дань уважения его матери, но после вторжения России 24 февраля она стала гимном Родине с лирикой, которая обещает: “Я всегда найду дорогу домой, даже если все дороги уничтожены”.

Kalush Orchestra является культурным проектом, который объединяет фольклористов и смешивает традиционные народные мелодии и современный хип-хоп в целенаправленной защите украинской культуры. Это особенно важно в то время, когда Россия пытается доказать, что культура Украины не уникальна.

“Мы здесь для того, чтобы показать, что украинская культура и украинская музыка живы, и у них есть свой особый почерк”, — сказал Псюк журналистам.

Псюк и его группа из шести человек в начале войны создали волонтерскую организацию, которая с помощью соцсетей помогала найти транспорт и кров для нуждающихся. Один из членов основного состава группы на данный момент воюет на фронте.

Россия была отстранена от участия в конкурсе в этом году после ее вторжения в Украину 24 февраля.

Однако страна уже успела “поздравить” победителей песенного конкурса.

Подарочек от “братьев”. Фото Андрющенко Time
Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале. Введите ваш адрес электронной почты в поле внизу.

Копирование и репродукция новостных материалов - исключительно с разрешения администрации сайта WEmontreal
© Copyright 2022, Wemontreal. All Rights Reserved | Powered by Wemontreal