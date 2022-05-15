Триумф во время войны: Украина побеждает на Евровидение

В следующем году также пройдет конкурс Евровидение-Канада.

Украинская группа Kalush Orchestra выиграла песенный конкурс Евровидение в ночь на воскресенье.

Президент Украины Владимир Зеленский приветствовал эту победу (третью для Украины с момента ее дебюта на Евровидении в 2003 году) и сказал, что “мы сделаем все возможное”, чтобы провести конкурс в следующем году в портовом городе Мариуполе, где идет ожесточенная борьба. Он подчеркнул “украинский Мариуполь”, добавив: “свободный, мирный, отстроенный!”

“Я уверен, что наш победный аккорд в битве с врагом не за горами”, — добавил президент.

Фронтмен Kalush Orchestra Олег Псюк воспользовался огромной мировой аудиторией, чтобы обратиться со страстным призывом к освобождению защитников Мариуполя. Во время выступления защитники города все еще находились в ловушке на огромным сталелитейным заводе.

“Помогите Азовстали, прямо сейчас”, — призывал солист. Вскоре после выступления количество Гугл запросов слов Мариуполь и Азовсталь выросли в несколько раз.

Песня “Стефания” стала самой популярной среди 25 исполнителей, участвовавших в финале. Она получила 439 баллов за голоса фанатов – это наибольшее количество очков телеголосования, когда-либо полученных на конкурсе Евровидение за все 66 лет.

Псюк поблагодарил украинскую диаспору и “всех во всем мире, кто голосовал за Украину. Победа очень важна для Украины. Особенно в этом году”.

“Стефания” была написана Псюком как дань уважения его матери, но после вторжения России 24 февраля она стала гимном Родине с лирикой, которая обещает: “Я всегда найду дорогу домой, даже если все дороги уничтожены”.

Kalush Orchestra является культурным проектом, который объединяет фольклористов и смешивает традиционные народные мелодии и современный хип-хоп в целенаправленной защите украинской культуры. Это особенно важно в то время, когда Россия пытается доказать, что культура Украины не уникальна.

“Мы здесь для того, чтобы показать, что украинская культура и украинская музыка живы, и у них есть свой особый почерк”, — сказал Псюк журналистам.

Псюк и его группа из шести человек в начале войны создали волонтерскую организацию, которая с помощью соцсетей помогала найти транспорт и кров для нуждающихся. Один из членов основного состава группы на данный момент воюет на фронте.

Россия была отстранена от участия в конкурсе в этом году после ее вторжения в Украину 24 февраля.

Однако страна уже успела “поздравить” победителей песенного конкурса.