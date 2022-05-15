Итоги недели 9-15 мая 2022 года

Предлагаем вашему вниманию десятку самых интересных и важных новостей прошедшей недели

Завершилась вторая майская неделя. Она была разной – очень теплой и слегка прохладной, богатой на события и порой спокойной и размеренной.

Сегодня мы предлагаем вашему вниманию десятку самых на наш взгляд значимых событий недели, которые были освещены в нашей новостной ленте.

В Канаде было обнаружено около 10 000 поддельных “туни”. Как известно, это монеты стоимостью 2 доллара, на аверсе которых изображен портрет королевы Елизаветы II, а с обратной стороны – полярный медведь. По данным полиции страны, расследование было начато летом 2021 года после того, как Королевский монетный двор Канады обнаружил “продолжающийся выпуск фальшивых денег в ходе процесса случайной выборки”. Полиция заявила, что в ходе расследования было конфисковано около 10 000 поддельных туни, которые были в банковской системе Канады. Однако в обороте все ещё могут быть поддельные монеты. Из-за географической удаленности некоторые домохозяйства в Квебеке могут испытывать трудности с подключением к оптоволоконной сети. Правительство провинции объявило в понедельник, что предоставит финансирование в размере 50 миллионов долларов для развертывания службы спутниковой передачи Starlink, компании, управляемой SpaceX Илона Маска. Квебек надеется соединить 10200 домов южнее 57-й параллели к 30 сентября 2022 года. Целевым домохозяйствам также будет предоставлена ​​субсидия в размере 9,5 млн долларов для покрытия полной стоимости приобретения приемного оборудования. Мебельный ритейлер IKEA Canada с горечью вынужден сообщить своим клиентам, что в его базе данных произошла утечка информации, которая затронула данные около 95 000 клиентов. Компания сообщила, что персональные данные покупателей были утеряны в ходе общей проверки, проведенной сотрудником магазина в период с 1 по 3 марта. “Мы можем подтвердить, что доступ к финансовой или банковской информации не пострадал”, – заявила представитель IKEA Canada Кристин Ньюбиггинг. В Канаде были обнаружены два новых субварианта Омикрона, которые вызывают всплеск заражения COVID-19 в Южной Африке. Представитель Агентства общественного здравоохранения Канады (PHAC) подтвердил, что им известно о трех случаях BА.4 в Канаде и одном случае BА.5. “Правительство Канады совместно с провинциями и территориями разработало мощную программу мониторинга для выявления вариантов COVID-19 в Канаде, включая вызывающий озабоченность вариант Omicron и его подвиды”, – сказали они. “Ученые ищут признаки того, что подвиды Омикрона, такие как BA.4 и BA.5, изменяют тяжесть заболевания, возможность передачи или влияют на эффективность диагностических тестов, вакцин или методов лечения COVID-19”. Федеральное правительство Канады вводит новые правила приобретения огнестрельного оружия. Частные лица, торговцы и фирмы, которые занимаются торговлей всеми видами огнестрельного оружия, обязаны теперь регистрировать факт покупки оружия в общенациональном реестре, куда будут вноситься личные данные покупателя и данные лицензии на владение оружием. Только после получения всех подтверждений, продавец имеет право продать оружие. Новая редакция закона об эвтаназии, принятая в Канаде, фактически позволяет эвтаназию тех тяжело больных людей, кто не может позволить себе дорогое лечение, заявил писатель Чарльз Камози 11 мая в шоу Такера Карлсона на телеканале Fox News. Камози написал книгу на тему эвтаназии «Теряя достоинство» и является одним из самых ярых критиков самопомощи в Канаде. Он раскритиковал канадские законы об эвтаназии, которые позволяют усыплять людей, если они «слишком бедны, чтобы продолжать жить достойно». По словам Камози, политика Канады говорит сама за себя и «рассматривается такой, какая она есть» — чистое зло. Камози также заявил, что у бедных людей, которые подпадают под действие таких законов, нет голоса, нет представителей в органах власти — в Канаде их не представляет ни одна партия. Десять человек арестованы, а их сеть незаконного оборота наркотиков на Западном острове ликвидирована. Об этом сообщает полиция Монреаля. Обыски проводились в ряде пригородных районов, включая Сент-Анн-де-Бельвю, Сент-Женевьев, Пьерфон, Доллар-де-Ормо, а также в центре Монреаля и города Квебека. Полиция добавила, что изъяла оружие – в том числе четыре единицы огнестрельного; наркотики на сумму более 200 000 долларов, включая кокаин, крэк, ксанакс, дилаудид, изотонитазин, виагру, гашиш, каннабис и галлюциногенные грибы; а также около 100 000 долларов наличными. Правительство Квебека обязуется поддержать электрификацию автобусного парка транзитного агентства Exo. Об этом заявил министр транспорта Франсуа Боннардель на ежегодном обеде по сбору средств Trajectoire Québec в Монреале в понедельник. Агентство общественного транспорта планирует заменить существующие автобусы, принадлежащие частным перевозчикам, полностью электрическими транспортными средствами. Боннардель отметил, что частный компонент бизнеса Exo “очень затрудняет электрификацию ее автобусов, поскольку для этого потребуется, чтобы частный сектор вложил огромные средства в зарядную инфраструктуру и электрические автобусы”. Верховный Суд Канады принял историческое решение. Теперь, если человек совершил насильственное преступление по отношению к другому гражданину, то обвиняемый в насильственных действиях имеет право выдвинуть тот факт, что он при совершении насильственных действий находился в состоянии алкогольного опьянения, или же находился под действием наркотических веществ, или же под действием лекарственных препаратов. Иначе говоря, стоит только потенциальному воришке принять на грудь бокал вина, явиться в лавку, ударить продавца и утащить кассу, как в случае поимки можно рассказать, что всему виной алкоголь, “бес попутал, вот до чего спирт проклятый довёл”, и тогда в худшем случае вор получит лёгкое наказание – то, что он применил насилие, а не просто попросил дать ему деньги, не считается, раз в крови обвиняемого присутствовал алкоголь. В Монреале тысячи человек приняли участие в субботней манифестации протеста против языкового закона 96. Демонстранты прошли по центральным улицам города с плакатами, на которых были начертаны лознуги – “Квебек для всех, нет закону 96”, “Мы свободны и без закона 96”, “Долой дискриминацию”, “Я хочу сам выбрать СЕЖЕП” и другие. На митинге, который состоялся перед колледжем Dawson в полдень, выступили активисты обществ, выступающих против нового языкового закона. Все они резко осуждали новые требования, ужесточающие отношение к английскому языку, установление квот для англоязычных студентов, требования обязательных курсов французского языка в англфонных колледжах и так далее. В митинге приняла участие и руководитель Либеральной партии Квебека Доминик Англаде. Встреченная как аплодисментами, так и свистом, она заверила собравшихся, что Либеральная партия поддерживает требования студентов и что эта партия проголосует против закона 96.

Вот так выглядели события прошедшей недели в мире, в Канаде и в нашей родной провинции.

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