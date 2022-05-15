С любовью к хвостатым: вышел новый закон о домашних животных в Квебеке

Однако провинции грозит нехватка ветеринаров.

На этой неделе вышли новые правила владения и разведения домашних животных в Квебеке. Они объединили в себе основные достижения в области ухода за домашними животными и гуманного обращения с ними.

Новый Закон о благополучии и безопасности животных также запрещает нетерапевтические операции, такие как удаление когтей у кошек, купирование хвоста и купирование ушей у собак.

“Мы пытаемся объяснить клиентам, что это инвазивные процедуры не простая процедура, а настоящая хирургическая ампутация”, — сказал ветеринар доктор Исак Касуто.

Кроме того правила запрещают использование газовых камер для эвтаназии и запрет на использование ошейников с зубцами для собак.

Законопроект также ограничивает количество питомцев, которые могут принадлежать одному хозяину. Теперь заводчики могут содержать не более 50 кошек или собак.

Международное гуманное общество Канады заявило, что это хороший шаг, но недостаточно амбициозный.

“Если учесть, что 50 животных в одном учреждении могут означать сотни щенков в год, – обычно о них заботятся всего один или два человека”, — говорит старший менеджер организации Ева Демьянович.

Она добавила, что Общество защиты животных проводило рейды на “заводы” по производству щенков – в некоторых было более 500 собак, которых разводили для продажи.

Таким образом Общество защиты животных заявило, что у изменений должно быть больше “зубов” – т.е. закон должен соблюдаться.

“Здорово, что улучшения законодательно закреплены на бумаге, но это не будет иметь никакого значения для животных конкретно, если у нас не будет инспекторов”, — сказал Демьянович. По ее словам следователи должны будут приходить и проверять места размножения, случаи запущенности и негуманного обращения с животными.