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Новости Новости Квебека и Монреаля Грядет сильная гроза: новое шторовое предупреждение в Квебеке

Грядет сильная гроза: новое шторовое предупреждение в Квебеке

Olga Fedak Май 15, 2022 Новости Квебека и Монреаля, Природа, погода, экология Оставить комментарий 348 Просмотров

Надеемся, в наших краях не будет наводнения, как в Манитобе.

Район Монреаля заметно намокнет в ближайшие несколько дней после недели жаркой погоды.

Министерство окружающей среды и изменения климата Канады выпустило предупреждение о сильных грозах в нескольких регионах Квебека, включая Гатино, нижние Лаврентийские горы и Мон-Тремблан.

“Условия благоприятны для развития сильных гроз, которые могут вызвать сильные порывы ветра, сильный град и проливной дождь, — говорится в предупреждении ECCC. – Опасные молнии вероятны при любой грозе. Помните, что сильные грозы могут вызвать торнадо“.

Вечером в воскресенье и в понедельник в Монреале также ожидаются грозы, а во вторник прогнозируется сильные осадки.

Солнце должно показаться в среду, а к пятнице температура может подняться до 30 градусов по Цельсию.

В министерстве заявили, что про любой ущерб, причиненный штормами, можно сообщать по адресу QCstorm@canada.ca.

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