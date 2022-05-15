Грядет сильная гроза: новое шторовое предупреждение в Квебеке

Надеемся, в наших краях не будет наводнения, как в Манитобе.

Район Монреаля заметно намокнет в ближайшие несколько дней после недели жаркой погоды.

Министерство окружающей среды и изменения климата Канады выпустило предупреждение о сильных грозах в нескольких регионах Квебека, включая Гатино, нижние Лаврентийские горы и Мон-Тремблан.

“Условия благоприятны для развития сильных гроз, которые могут вызвать сильные порывы ветра, сильный град и проливной дождь, — говорится в предупреждении ECCC. – Опасные молнии вероятны при любой грозе. Помните, что сильные грозы могут вызвать торнадо“.

Вечером в воскресенье и в понедельник в Монреале также ожидаются грозы, а во вторник прогнозируется сильные осадки.

Солнце должно показаться в среду, а к пятнице температура может подняться до 30 градусов по Цельсию.

В министерстве заявили, что про любой ущерб, причиненный штормами, можно сообщать по адресу QCstorm@canada.ca.