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Эксклюзивная чёрная и красная икра
Чёрная и Красная Икра - Изысканное Удовольствие!
Побалуйте себя и своих близких великолепным вкусом настоящей чёрной и красной икры.
Наша икра изысканна и качественна.
- Чёрная икра: Извлечённая из лучших осетровых рыб, воплощение вкуса и традиций.
- Красная икра: Собранная с дикого лосося, обладает неповторимым вкусом.
Специальное предложение! При покупке 500 грамм - стильная ложка для икры в подарок!
Заказывайте сейчас и порадуйте себя и ваших близких неповторимым гастрономическим опытом!
Доставка по Монреалю. Свежесть и качество гарантированы.
Свяжитесь с нами: (514) 969-8420
Подарите себе и близким праздник вкуса и роскоши!