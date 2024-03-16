Эксклюзивная чёрная и красная икра

Чёрная и Красная Икра - Изысканное Удовольствие!

Побалуйте себя и своих близких великолепным вкусом настоящей чёрной и красной икры.

Наша икра изысканна и качественна.

Чёрная икра : Извлечённая из лучших осетровых рыб, воплощение вкуса и традиций.

: Извлечённая из лучших осетровых рыб, воплощение вкуса и традиций. Красная икра: Собранная с дикого лосося, обладает неповторимым вкусом.

Специальное предложение! При покупке 500 грамм - стильная ложка для икры в подарок!

Заказывайте сейчас и порадуйте себя и ваших близких неповторимым гастрономическим опытом!

Доставка по Монреалю. Свежесть и качество гарантированы.

Свяжитесь с нами: (514) 969-8420

Подарите себе и близким праздник вкуса и роскоши!