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black and red caviar
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Эксклюзивная чёрная и красная икра

Чёрная и Красная Икра - Изысканное Удовольствие!

Побалуйте себя и своих близких великолепным вкусом настоящей чёрной и красной икры.

Наша икра изысканна и качественна.

  • Чёрная икра: Извлечённая из лучших осетровых рыб,  воплощение вкуса и традиций.
  • Красная икра: Собранная с дикого лосося, обладает неповторимым вкусом.

Специальное предложение! При покупке 500 грамм - стильная ложка для икры в подарок!

Заказывайте сейчас и порадуйте себя и ваших близких неповторимым гастрономическим опытом!

Доставка по Монреалю. Свежесть и качество гарантированы.

Свяжитесь с нами: (514) 969-8420

Подарите себе и близким праздник вкуса и роскоши!

 

Контакты

Телефон
(514) 969-8420

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