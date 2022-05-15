Иммиграция с Александрой Мельниковой. Служба печати загранпаспортов в Украине наконец-то заработала, а Канада выделила три бесплатных самолета для украинцев

Многие украинцы не могли выехать из Украины, а также подать на программы ПМЖ в другие страны из-за отсутствия заграничных паспортов. Почти три месяца службы печати паспортов не работали и наконец-то возобновили работу на этой неделе. На настоящий момент печать паспортов идет достаточно быстро и без задержек, чего нельзя сказать о Канадском сервисе.

Что же происходит с программой для украинцев? Несмотря на то, что Министерство заверяет нас в том, что они работают 24 часа в сутки, семь дней в неделю, в реальности все что творится с новой программой для украинцев сложно назвать упорядоченным организационным процессом.

В программе отсутствует приоритет рассмотрения, никто не принимает во внимания наличие родственников в Канаде, линию родства, состояние здоровья аппликанта и многие другие факторы. Программа работает по принципу … а без принципа вообще.

Многие аппликанты получили письмо-разрешение на работу, а также их файл уже был одобрен в их личном кабинете, но письмо на запрос паспорта, либо письмо-авторизация на въезд до сих не были отправлены. Когда мы звоним и спрашиваем, ГДЕ письмо на выезд, ответ один – ждите (ОПЯТЬ).

Многие получили электронное письмо на въезд в Канаду, но не получили разрешение на работу. Семьи, которые подавались одновременно, по какой-то причине рассматриваются отдельно и не редки случаи, когда половине членам семьи уже пришли визы, тогда как вторая половина семьи до сих пор ждет.

Запросы на срочное рассмотрение файла по медицинским причинам не имеют никакого воздействия. Клиентка коллеги подала на специальную визу еще до открытия портала для украинцев будучи на 6 месяце беременности, спустя 2,5 месяца файл до сих пор не рассмотрен и визы не выдана несмотря на более чем десятки запросов и звонков ускорить процесс по медицинским показателям. На данный момент вылет в Канаду для клиентки уже невозможен, так как срок достаточно большой и авиалинии на борт уже не возьмут.

В то же время, некоторые файлы рассматриваются всего за несколько дней. Логики и связи между ними просто нет…

ВНИМАНИЕ! Правительство Канады организует три бесплатных федеральных чартерных рейса для украинцев и членов их семей. Самолеты предназначены для украинцев, которые получили визы по программе CUAET.

К сожалению, посадка на рейсы будет организована по принципу «кто первый пришел, тому первому и подали». То есть, кто первый зарегистрировался, тот и летит. Регистрация по ссылке:

https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/immigrate-canada/ukraine-measures/settlement/flight-information.html?utm_source=pn&utm_medium=email&utm_campaign=Ukraine

Вы также можете ввести в поисковую строку гугл: Flight information for Ukrainians и попадете на ту же страницу регистрации.

Рейсы будут организованы из Польши:

• 23 Мая из Польши в Виннипег, Манитоба (регистрация открывается 16 мая)

• 29 Мая из Польши в Монреаль, Квебек (регистрация открывается 22 мая)

• 2 июня из Польши в Галифакс, Новая Шотландия (регистрация открывается 26 мая)

К сожалению, рейсов в провинцию Альберта и Британская Колумбия пока не предусмотрено.

Всем, кто прибудет в Канаду, этими рейсами будет обеспечено 14 дней БЕСПЛАТНОГО ПРОЖИВАНИЯ в гостиницах за счет государства.

Оставайтесь со мной, а я и дальше буду держать вас в курсе всей полезной и важной информации.

С уважением Александра Мельникова,

Президент компании «SKI Immigration»,

“Canada from coast to coast”

лицензированный иммиграционный консультант с опытом работы в иммиграции более 10 лет.

T : 438-878-7755, e-mail: info@skiimmigration.com

T: 604-841-7755 website: www.skiimmigration.com