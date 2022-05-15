Забытая история – убийство консула России в 1903 году – месть со стороны албанца

Из мировой истории: Убийство консула России в Косово в 1903 году албанцем (турецким военным)

Из забытой истории – убийство турецким военнослужащим консула России в в 1903 году.

Немного истории: Вспомним об убийстве консула России, случившемся 2 апреля 1903 года в городе Митровица, в Косово. Консул России Григорий Щербина (родился в Чернигове в 1868 году) осматривал выставку оружия, захваченного турецкими войсками в боях с сербскими партизанами. Протестовавшие против поставок оружия повстанцам турки хотели показать дипломату, что вооружение у повстанцев современное, европейского производства. А консул Щербина представлял весь дипкорпус Европы. Захваченное оружие было выложено на позициях турецкой артиллерийской батареи.

Когда господин Щербина шёл мимо выставленного оружия, турецкий часовой, по происхождению албанец, охранявший батарею, выстрелил в консула, смертельно ранив его в спину. Пуля попала в почку и не вышла наружу. Стрелок, ведя огонь, кричал, что мстит за смерть всей своей семьи и смерть своих односельчан, убитых сербами и албанцами-христианами, вооруженными Россией, политику которой олицетворяет консул Щербина, представитель убийц и мучителей.

Стрелок выстрелил и в сопровождавших консула чиновников, но промахнулся. Покушавшийся был тяжело ранен ответным огнём со стороны турецких же часовых и скончался на следующий день. Но успел показать на допросе, что действовал в одиночку, без подсказок и сам по себе.

Источник: Газета Le Canada, 3 апреля 1903 года, Монреаль, статья “События в Турции”, стр. 1. Доступна на сайте Национальной библиотеки Квебека.

Любопытно, почему такие странные совпадения случаются? 19 декабря 2016 года российский посол в Турции был убит выстрелом в спину турецким охранником, который прокричал, что стреляет и мстит за безжалостные расправы русских военнослужащих и за бомбёжки жилых кварталов в сирийском городе Алеппо. И этого турецкого охранника тоже застрелили другие охранники. Наверняка турецкий стрелок 2016 года ничего не знал о стрелке-албанце из турецких войск 1903 года. Тайны, которые вряд ли когда объяснит наука.

Заметим в заключение, что убийства послов по политическим причинам случаются регулярно. В Вене в 1975 году был застрелен посол Турции, в Афганистане в 1978 году был убит посол США, ну, а убийство посла Германии в Москве 6 июля 1918 года не забыто до сих пор.