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Общество Животные Лисы Канады
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Весенняя лисонька. Отощавшая за зиму.

Лисы Канады

Megan Jorgensen Май 15, 2022 Животные, Меган Хорхенсен, Новости, Новости Квебека и Монреаля, Общество, Природа, погода, экология, Хорошие новости Оставить комментарий 72 Просмотров

Какие виды лис встречаются в Монреале и окрестностях

Какая лиса, скорее всего, живёт во дворе одного нашего читателя.

По просьбе читателя рассказываем о квебекских лисицах. Дело в том, что во дворе читателя – жителя Лаваля, поселилась лисонька, и он хотел бы понять, какого именно она вида, но животное появляется только по ночам, сфотографировать пока не удалось. Но всё впереди.

Итак, всего в Квебеке существует пять видов лис: Лиса полярная (Alopex lagopus) – Renard Artique; Лиса серая ; Лиса карликовая;  Лиса рыжая (Vulpes vulpes) – Renard Roux и Лиса Быстрая (Vulpes velox) – Renard veloce. Но вокруг Монреаля встречаются два вида – лиса арктическая и лиса быстрая.

Лиса арктическая достигает 9 кг. веса и 115 сантиметров от кончика носа до хвоста. Но, вообще-то, размерами с крупного кота. А 30-35% общей длины животного – это хвост! В зимнюю пору мех белый и пушистый, а в мае, как только солнышко начинает припекать, шерсть становится реже, лисонька буреет. И становится темно-рыжего цвета к лету. Мало их, лис полярных в Квебеке, но есть! Хотя, в Гренландии их гораздо больше. Зимой эти лисы выживают запросто – в тяжелые морозы делают норки в снегу, а так – бегают, ищут спящих грызунов. Голос подают крайне редко, только в сезон любви. Тогда залихватски покашливают и мычат. Ну, а сезон любви, как обычно – март-апрель. Вынашивает детенышей мама 50-60 дней. В среднем в одном помете у одной пары лис рождается 11 лисят!

В сравнении с другими животными, папа-полярный Лис, очень вежлив, начитан, заботлив, аккуратен. Папа Лис внимателен и кормит маму в последние недели перед рождением детей и лисят в первые дни после рождения. И до 14-15 недель от роду, именно заботливый папаша Лис обеспечивает семью всем необходимым, учит малышей жизни.

В день семье на пропитание необходимы 30 леммингов или полевых мышей, так что на философию у лисиной семьи времени не остается. Иногда на стол попадают птички, но это уже деликатес.

Часто полярные лисы мигрируют по льдам. Известен случай обнаружения такой лисы в Квебеке, окольцованной еще в СССР!!! (без шуток!). Природных врагов у них мало (кроме человека, которому их мех нравится). Хотя зовётся полярной, но встречается даже в окрестностях Монреаля.

Лиса Быстрая (Le renard véloce – Vulpes Velox) – отличается от остальных лис Квебека небольшим ростом, черными пятнышками на хвосте и на мордочке. Зовется VELOCE из-за скорости! Она может бегать со скоростью до 60 км.в час. Но ее небольшие размеры создают впечатление невиданно быстрого перемещения.

К сожалению, эти лисы находятся в Красной книге. Раньше их было много, но сейчас остались только в прериях Манитобы и Альберты, а в Квебеке их маловато. В семидесятых годах считалось, что они вымерли. Эта лиса считалась у индейцев чудодейственной. Ей поклонялись и слагали о ней песни и легенды.

Зимой у этой лисаньки пушистый мех серебристого цвета, с оранжевыми пропалинами на голове и хвосте. Горлышко бледно-светлого цвета, с рыжеватым оттенком. Весят 2.5 кг, рост достигает всего 30 см. Живут 8-10 лет. Любят открытые пространства. Питается грызунами, насекомыми, птичками. Животное ночное. Но днем любит загорать на солнышке. Часто можно заметить в прериях разнежившуюся на солнце лисоньку. А вот ветры не любят! Если начинается ветер, то они сидят в норках!

Thompson Seton – известный писатель, сказал, что эта лиса – самая наивная и любопытная, но наименее хитрая из всех лис. На нее легко охотиться, но ее жалко, потому что она самая красивая.

Живут эти лисы парами, но не создают постоянной семьи. Папы помогают кормить и воспитывать малышей, а также уводят собак и волков от нор, жертвуя собой!

Ну, это вкратце. А очень интересная литература вот, можно читать, не отрываясь:

Banfield, A.W.F. 1977. Les mammifères du Canada. Presses de l’Université Laval et University of Toronto Press. p. 280 et 281.

Carbyn, L.N., Armbruster, H. et Mamo, C. 1993. « The swift fox reintroduction program in Canada from 1983 to 1992 », dans Restoration of endangered species. Cambridge University Press. Cambridge (R.-U.).

Chambers, G.D. 1978. Little fox on the prairie. Audubon 80(4):62–71.

Lynch, W. 1987. The return of the swift fox. Canadian Geographic 107(4):28–33.

Russell, R.H. et Scotter, G.W. 1984. Return of the native. Nature Canada 13(1):7–13.

Seton, E.T. 1929. Lives of game animals. Doubleday, Doran and Co. Garden City, New York.

Wooding, F.H. 1984. Les mammifères sauvages du Canada. Éd. Marcel Broquet. La Prairie (Québec). p. 83.

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