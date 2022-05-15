Многочисленная манифестация против языкового закона

Тысячи человек провели митинг и прошли по улицам Монреаля, протестуя против Закона 96, который должен расширить сферу применения французского языка в Квебеке

Протесты против обсуждаемого Закона 96, нового языкового закона в Квебеке.

В Монреале тысячи человек приняли участие в субботней манифестации протеста против языкового закона 96. Демонстранты прошли по центральным улицам города с плакатами, на которых были начертаны лознуги – “Квебек для всех, нет закону 96”, “Мы свободны и без закона 96”, “Долой дискриминацию”, “Я хочу сам выбрать СЕЖЕП” и другие.

На митинге, который состоялся перед колледжем Dawson в полдень, выступили активисты обществ, выступающих против нового языкового закона. Все они резко осуждали новые требования, ужесточающие отношение к английскому языку, установление квот для англоязычных студентов, требования обязательных курсов французского языка в англфонных колледжах и так далее.

В многочисленной демонстрации приняли участие, в основном, студенты, и, судя по всему, огромное большинство манифестантов представляли англязычные учебные заведения и англоязычных студентов.

В митинге приняла участие и руководитель Либеральной партии Квебека Доминик Англаде. Встреченная как аплодисментами, так и свистом, она заверила собравшихся, что Либеральная партия поддерживает требования студентов и что эта партия проголосует против закона 96.

Во время митинга и демонстрации не было никаких инцидентов, все участники вели себя с достоинством.