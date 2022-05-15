Глава МИД Канады заявила, что страна готова помочь с вывозом зерна из портов Украины

Руководитель Министерства иностранных дел Канады Мелани Жоли заявила, что правительство страны готово оказать помощь в вывозе зерна из украинских портов, предоставив свои корабли

Руководитель Министерства иностранных дел Канады Мелани Жоли заявила, что правительство страны готово оказать помощь в вывозе зерна из украинских портов, предоставив свои корабли. Об этом сообщает телеканал CTV. Жоли подчеркнула, что Оттава готова предоставить свои корабли для вывоза зерна.

«Мы должны убедиться, что это зерно доставляется по миру. В противном случае миллионы людей могут столкнуться с голодом», — утверждает Жоли. Ранее директор отделения Всемирной продовольственной программы ООН в Германии Мартин Фрик заявил, что почти 4,5 млн тонн зерна, которые в настоящее время находятся в портах Украины, не могут вывезти из страны.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что на Украине изучают способы возвращения 20 млн тонн зерна из украинских хранилищ на мировой рынок.

До начала вооружëнного конфликта на Украине эта страна считалась «житницей мира», экспортируя через свои порты 4,5 миллиона тонн сельскохозяйственной продукции в месяц — 12 процентов всей производимой в мире пшеницы, 15% кукурузы и около 50% подсолнечного масла. Но из-за того, что южные порты Украины в настоящее время отрезаны от мира, поставки могут осуществляться только по перегруженным наземным маршрутам, которые гораздо менее эффективны, отмечает AFP.