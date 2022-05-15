Секреты и премудрости русского языка: а вы о них знали?

Первый и единственный в России общеобязательный свод правил русской орфографии и пунктуации был утвержден в 1956 году. Лингвистика — синоним слова языкознания. Этот термин не означает изучение иностранных языков. Лингвист — то же, что языковед, а не «человек, изучающий иностранные языки».

Лингвисты подсчитали, что существительных мужского рода в русском языке всего 40,5%, а существительных женского рода — 43%. Существительных среднего рода всего около 16,5%. Таким образом, существительных женского рода в русском языке на 2,5% больше, чем мужского рода. Русский язык — один из языков индоевропейской семьи (крупнейшей в мире). Все индоевропейские языки восходят к единому языку-предку — праиндоевропейскому. Из него в глубокой древности выделился праславянский, а из праславянского — общевосточнославянский (древнерусский). Кирилл и Мефодий не создавали кириллицу. С их именами связывают создание другой первой славянской азбуки — глаголицы. Кириллицу составили ученики и последователи Кирилла и Мефодия, которые и назвали ее в честь учителя.

Русский мат, вопреки расхожему мнению, не имеет ничего общего с татаро-монголами. Это не производные от их непонятных слов, а исконно славянские слова. Например, знаменитое неприличное слово из трех букв – это глагол повелительного наклонения от «ховать», что значит «прятать», который используется по сей день. И “трёхбуквенный причиндал”, как ни банально, повелось так называть как раз исходя из того, что его надо всегда прятать (хоть голый ходи, но как минимум – трусы надень!)

В академической грамматике склонения не совпадают со школьными. Например, мама, папа в академическом варианте — это слова 2-го склонения. А конь и село — 1-го. В России было всего две реформы правописания. Первую провел Петр I, который ввел гражданский шрифт. Вторая случилась в 1918 году, когда в стране отменили «ять», «фиту» и «ъ» на конце слов, а также букву «i». Эту реформу орфографии 1917-18 годов разработали задолго до революции, а начало ее осуществлять Временное правительство. Большевики просто воспользовались готовым проектом.

Первый и единственный в России общеобязательный свод правил русской орфографии и пунктуации был утвержден в 1956 году. Лингвистика — синоним слова языкознания. Этот термин не означает изучение иностранных языков. Лингвист — то же, что языковед, а не «человек, изучающий иностранные языки». Несмотря на все суеверия, неправильно говорить крайний вместо последний. У слова последний много значений, и оно не всегда означает «такой, после которого никогда ничего больше не будет». Невежливо говорить присаживайтесь вместо садитесь. Это связано с тем, что в русском языке приставка при- указывает на неполноту действия. Следовательно, присесть можно только на краешке стула или ненадолго. Вежливо говорить: садитесь, пожалуйста!

В русском алфавите число букв менялось. Сейчас в нем 33 буквы, самая молодая из которых буква ё, появившаяся только в конце XVIII века. Раньше в русском языке не было такой части речи — числительное. Слова два, три, четыре были прилагательными, а пять, шесть и так далее — существительными. Именно поэтому мы сейчас говорим четыре стола, но пять столов. Слова метро и тень раньше были мужского рода. Даже выходила газета «Советский метро». И именно поэтому у нас есть слово тенёк (как денёк от день или пенёк от пень). Самым длинным словом в русском языке принято считать слово «рентгеноэлектрокардиографического», но есть еще сельскохозяйственно-машиностроительный, корчеватель-бульдозер-погрузчик и так далее.

Словом сарделька раньше называли не толстые короткие сосиски, а рыбу. Рыба сарделька — то же, что сардинка. В русском языке слово «грамота» заимствованное, а «компьютерный» — исконно русское. Потому что грамота пришло в древности из греческого языка, а компьютерный образовано в русском языке. Хотя сам «компьютер» — конечно, заимствование. Написание заимствованных слов в русском языке может отличаться от языка-источника. Например, по-русски правильно офис и офлайн, хотя в английском две f. В русском языке нет удвоенных согласных в таких словах, как блогер, шопинг, капучино.

В русском языке есть слова на букву ы. Это не только географические названия (типа Ыныкчан). Вот еще слова на ы: ыр (песня у некоторых тюркских народов), ыкать (произносить звук «ы»), ыканье (произнесение звука «ы»). В русском языке слова «мертвец» и «покойник» — одушевленные существительные, а «труп» — неодушевленное. Потому что категория одушевленности-неодушевленности отражает не научное, а житейское противопоставление живого и неживого. Слово «микробы» может употребляться и как одушевленное, и как неодушевленное существительное. Во всяком случае, с существительными мужского рода здесь нет никаких проблем. Поставьте слово в винительный падеж, и всё станет ясно. Кстати, слово “народ” тоже склоняется как неодушевлённое.

Словарем Даля сейчас нельзя пользоваться как нормативным словарем русского языка. Ведь он был издан более, чем 100 лет назад. За это время многое в языке и на письме успело поменяться. Значительный вклад в изменение русского языка внёс Михаил Васильевич Ломоносов. Именно он ввёл понятие “трёх штилей русского языка. И именно ему мы обязаны тем ,что русский язык приобрёл современное звучание. На вопрос «Сколько слов в русском языке?» невозможно ответить точно. В русский язык постоянно приходят новые слова, а старые уходят. Количество слов в словарях (а по словарям можно сказать о наличии слов хотя бы примерно) зависит от цели словаря, от авторской концепции. В «Русском орфографическом словаре» РАН под редакцией Владимира Лопатина и Ольги Ивановой (самом полном и авторитетном современном орфографическом словаре) около 200 тысяч слов.

Еще полвека назад называть солянку солянкой было грубой ошибкой. Надо было говорить селянка. Это слово образовано не от соль, соленый, а от село, сельский. Буквально: сельское кушанье. Слово «порно» есть в словаре Даля, составленном в XIX веке. Правда, там это наречие в значении «крепко, надежно», а еще «шибко, скоро». И приведен пример: «И не порно, да задорно». Сначала было слово «зонтик». Слово домик образовано от дом, дождик от дождь, таких примеров много. Но вот в паре зонтик — зонт все наоборот. Сначала появилось зонтик (заимствование из голландского), а потом от него образовалось зонт.

День русского языка отмечается 6 июня, в день рождения Александра Сергеевича Пушкина. Кстати, его жена Наталья Гончарова родилась 8 сентября, а сейчас это Международный день грамотности. В одной из грамот XVI века встречается фамилия Велосипедов, хотя сам велосипед изобрели только в XIX веке. Род аббревиатуры не всегда определяется по роду опорного слова. Аббревиатура МИД мужского рода, хотя слово министерство среднего рода.