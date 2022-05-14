Бесплатный день в Музее истории и археологии Монреаля

Также недавно жители Монреали могли бесплатно посмотреть на звезды в телескоп.

17 мая, с 10:00 до 17:00.

Pointe-à-Callière, 350 Place Royale, Монреаль, Квебек.

Археологический музей Монреаля предлагает бесплатно погрузиться в историю на следующей неделе. Пуэнт-а-Кальер открывает свои двери для публики бесплатно 17 мая в рамках празднования своего 30-летия.

Таким образом посетителям будет доступен бесплатный вход как на постоянную, так и на временную выставку, в том числе на экспозицию “ВИКИНГИ: Драконы северных морей”.

Музей также проведет несколько розыгрышей как на месте, так и через интернет.

Если вы придете в следующий вторник с 12:00 до 13:00, вы также сможете посетить уникальные музыкальные выступления на общественном фортепиано на Королевской площади в исполнении двух всемирно известных художников-мистиков из Монреаля.

Также вы сможете повесить записку “с любовным посланием или с идеей будущего города” на 2,5-метровую художественную инсталляцию “Дерево желаний”.

Вечером пройдет онлайн-викторина с розыгрышем главного приза в размере 600 долларов.

С 17 по 23 мая участники смогут проверить свои знания о новейшей истории города. Победитель получает одну ночь проживания на двоих в отеле по своему выбору: Hôtel Bonaparte, EPIK Hotel Montreal или UVille Montreal Hotel.

Среди призов также будут:

изысканный ужин на двоих в ресторане Bonaparte.

два билета в Соте-Мутон (60-минутная экспедиция по Лашинским порогам).

два разовых ежегодных абонемента в Пуэнт-а-Кальер.

один билет VIKINGS — Dragons of the Northern Seas

книга.

подарочный сертификат на 50 долларов, который можно обменять в музейном магазине.

Победитель будет объявлен 24 мая.

“С той же мотивацией, которая привела к созданию Музея в 1992 году, мы хотим, чтобы публика могла насладиться этой жемчужиной наследия в честь нашего 30-летнего юбилея, — заявила исполнительный директор музея Анн Элизабет Тибо. – Монреальский археологический и исторический комплекс неотделим от аутентичных мест, которые в нем находятся, и представляет собой бесценное наследие для всех жителей Монреаля и будущих поколений”.

Хотя вход будет бесплатным 17 мая, посетителям предлагается сделать пожертвование для поддержки миссии и проектов Музея.