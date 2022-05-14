Какое дерево стало новым символом Торонто?

Toronto Maple Leafs немного в шоке.

Крупнейший город Канады закончил подсчет голосов, которые жители города отдали самому важному дереву Торонто. Плебисцит проходил с 21 апреля по 10 мая.

Вопреки ожиданиям, лидерство завоевал совсем не клен.

Итак, новым символом Торонто стал дуб, набрав 47 % голосов. Клен занял лишь второе место с 31 %, береза ​​набрала 14 %, а сосна получила 8 % голосов. Всего проголосовало около 11 тысяч человек.

Деревья-кандидаты были выбраны представителями коренных народов как в наибольшей степени представляющие город.

Таким образом вскоре дуб станет частью официальных символов города, среди которых в настоящее время числятся флаг, герб и цепь полномочий мэра.

“Деревья так много делают для нас. Они поглощают CO2, создают тень, что помогает нам экономить энергию, останавливают эрозию, что помогает бороться с наводнениями, и так далее, — сказал мэр города Джон Тори. – Решение должно было повысить осведомленность об этом факте, имея официальное дерево и убедившись, что люди уважают его, обнимают и проявляют любовь к деревьям как к части природной среды и в рамках наших амбициозных целей, которые мы должны решить для решения проблемы изменения климата”.