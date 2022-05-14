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Новости Новости Канады Какое дерево стало новым символом Торонто?

Какое дерево стало новым символом Торонто?

Olga Fedak Май 14, 2022 Новости Канады, Природа, погода, экология, Это интересно Оставить комментарий 89 Просмотров

Toronto Maple Leafs немного в шоке.

Крупнейший город Канады закончил подсчет голосов, которые жители города отдали самому важному дереву Торонто. Плебисцит проходил с 21 апреля по 10 мая.

Вопреки ожиданиям, лидерство завоевал совсем не клен.

Итак, новым символом Торонто стал дуб, набрав 47 % голосов. Клен занял лишь второе место с 31 %, береза ​​набрала 14 %, а сосна получила 8 % голосов. Всего проголосовало около 11 тысяч человек.

Деревья-кандидаты были выбраны представителями коренных народов как в наибольшей степени представляющие город.

Таким образом вскоре дуб станет частью официальных символов города, среди которых в настоящее время числятся флаг, герб и цепь полномочий мэра.

“Деревья так много делают для нас. Они поглощают CO2, создают тень, что помогает нам экономить энергию, останавливают эрозию, что помогает бороться с наводнениями, и так далее, — сказал мэр города Джон Тори. – Решение должно было повысить осведомленность об этом факте, имея официальное дерево и убедившись, что люди уважают его, обнимают и проявляют любовь к деревьям как к части природной среды и в рамках наших амбициозных целей, которые мы должны решить для решения проблемы изменения климата”.

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