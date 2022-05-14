Конфеты с проволокой: в Канаде отзывают популярную сладость

Советская страшилка про лезвие в жуйке стала реальностью.
Компания Mars Wrigley Canada объявила о добровольном отзыве ряда жевательных конфет SKITTLES, STARBURST и LIFE SAVERS Gummies. Решение было принято после того, как покупатели сообщили, что обнаружили очень тонкие металлические нити, застрявшие в конфетах или свободно лежащие в пакете.
При этом компания заявляет, что заболевания или травмы, связанные с отзываемой продукцией, не зарегистрированы.
Опасными могут быть конфеты:
- STARBURST Gummies Original.
- STARBURST Gummies Sours.
- STARBURST Gummies Sour Berries.
- LIFE SAVERS Gummies Sours.
- SKITTLES Gummies Original.
- SKITTLES Gummies Wild Berries.
Продукты продавались в упаковках от 57 до 280 грамм. Они распространялись в Канаде, США и Мексике.
Покупателям, которые купили отзываемый продукт, предлагается выбросить его.
Mars Wrigley Canada заявляет, что работает с розничными продавцами, чтобы убрать отозванные товары с полок магазинов.