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Общество Здоровье, медицина Конфеты с проволокой: в Канаде отзывают популярную сладость

Конфеты с проволокой: в Канаде отзывают популярную сладость

Olga Fedak Май 14, 2022 Здоровье, медицина, Новости Канады, Общество, Происшествия Оставить комментарий 203 Просмотров

Советская страшилка про лезвие в жуйке стала реальностью.

Компания Mars Wrigley Canada объявила о добровольном отзыве ряда жевательных конфет SKITTLES, STARBURST и LIFE SAVERS Gummies. Решение было принято после того, как покупатели сообщили, что обнаружили очень тонкие металлические нити, застрявшие в конфетах или свободно лежащие в пакете.

При этом компания заявляет, что заболевания или травмы, связанные с отзываемой продукцией, не зарегистрированы.

Опасными могут быть конфеты:

  • STARBURST Gummies Original.
  • STARBURST Gummies Sours.
  • STARBURST Gummies Sour Berries.
  • LIFE SAVERS Gummies Sours.
  • SKITTLES Gummies Original.
  • SKITTLES Gummies Wild Berries.

Продукты продавались в упаковках от 57 до 280 грамм. Они распространялись в Канаде, США и Мексике.

Покупателям, которые купили отзываемый продукт, предлагается выбросить его.

Mars Wrigley Canada заявляет, что работает с розничными продавцами, чтобы убрать отозванные товары с полок магазинов.

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