Не собирайте камешки в канадских национальных парках – житель Квебека получил штраф 20 тысяч

Также будьте осторожны с велосипедными багажниками – неправильная их установка также грозит штрафами.

Житель Квебека, имя которого не раскрывается, недавно получил “письмо счастья” за нарушения, совершенные в 2020 году. Тогда турист поехал на западное побережье Канады и посетил три национальных парка в Британской Колумбии и Альберте.

В качестве “сувениров” он незаконно присвоил 45 окаменелостей, отколов их со сланцевых скал.

Управление парков Канады начало расследование после наводки “представителя общественности”.

Надзиратели парков Канады из национального парка Ла-Мориси, водных путей Квебека и полиция Лонгёя получили ордер на обыск. В ноябре 2020 года федеральные агенты обыскали частную резиденцию в районе Монреаля и обнаружили окаменелости, украденные в национальных парках Кутеней, Йохо и Джаспер.

Коллекционер был оштрафован на колоссальные 20 000 долларов и приговорен к пятимесячному условному домашнему аресту. И конечно же ему было приказано вернуть украденные камни.

Управление парков Канады заявило, что это “самый крупный штраф, наложенный на сегодняшний день за скол окаменелостей из сланцев Берджесс, и он демонстрирует серьезность правонарушения и важность этого места”.

Деньги от штрафа пойдут в Фонд экологического ущерба и будут использованы для поддержки дальнейших проектов, направленных на восстановление природы и сохранение дикой природы и среды обитания.